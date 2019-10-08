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إصابة 16 شخصا بعملية صدم في ألمانيا.. والشرطة لا تستبعد أي فرضية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصيب 16 شخصا، أمس الاثنين، جراء تجاوز سارق شاحنة الإشارة الضوئية الحمراء، وصدمه سيارات في وسط مدينة ليمبورغ في غرب ألمانيا.



وقالت الشرطة في بيان لها: "وفقا للاستنتاجات الأولية ولشهادات عدة، استولى رجل نحو الساعة 17:20 بالتوقيت المحلي (15:20 ت غ) على شاحنة، وبعد تجاوزه مسافة قصيرة، صدم سيارات عدة قرب مبنى قصر العدل".


وأضافت أن السائق أصيب بجروح طفيفة، وتم اعتقاله، مشيرة إلى نقل "العديد من الجرحى" إلى المستشفى.


من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم الشرطة الإقليمية قوله إن هناك 16 جريحا، وضع أحدهم "حرج".




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