إصابة, 16, شخصا, بعملية, صدم, في, ألمانيا.., والشرطة, لا, تستبعد, أي, فرضية,

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ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ أسبوع إلى 110 قتلى، في وقت امتدت...
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"تدمير اقتصاد تركيا والقضاء عليه" إذا ما قامت...
في أبو ظبي وجّه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري انتقادا شديدا إلى حزب الله. وقال...
أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم مكالمة هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير...
أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي تخطط له أنقرة...
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعاني بشكل كبير...
استدعت وزارة الخارجية الأردنية،مساء الأحد، القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان...
علم اليوم أن مسؤولا آخر في أجهزة الاستخبارات الأمريكية قرر تقديم معلومات في...
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان مصر تتعرض لامواج عاتية تأتي معظمها من...
انفردت القناة ال12 مساء اليوم بنشر نبأ مفاده اقدام إسرائيل على طرح مبادرة تاريخية...