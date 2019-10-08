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ريال مدريد يتفق مع بنزيما على عقد جديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في العلاقة بين ريال مدريد ونجمه الفرنسي كريم بنزيما.



ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد نجحوا في إقناع بنزيما بالتوقيع على عقد جديد مع النادي الملكي حتى صيف 2022.


وأشار إلى أن راتب المهاجم الفرنسي في العقد الجديد سيصل إلى 11 مليون يورو أسبوعيًا.


يذكر أن العقد الحالي لبنزيما مع الميرنجي ينتهي في صيف 2021، وبراتب سنوي يقارب الـ8 ملايين يورو.


ويعد بنزيما هو الهداف الأول لريال مدريد في كل البطولات منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "سانتياجو برنابيو" صوب يوفنتوس في صيف 2018.


تصوير - afp




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