تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-08 11:06:49 يوم الغفران - ارتفاع الاصابات خلال ركوب الدراجات في يوم الغفران بـ 12% معظمها بسبب حوادث ذاتية |  2019-10-08 10:42:37 في الخليل - فتى 11 عاما يقود مركبة والده الى المدرسة ويتسبب بحادث طرق ويصيب شقيقته بجروح خطيرة |  2019-10-08 10:19:52 مئات المستوطنين يقتحمون الاقصى في "عيد الغفران" |  2019-10-08 10:14:39 إصابة 16 شخصا بعملية صدم في ألمانيا.. والشرطة لا تستبعد أي فرضية |  2019-10-08 10:07:52 الفرنسيسكان - أمسية وفاء ومحبة وصلاة لذكرى المربي الفاضل بشارة رزق |  2019-10-08 10:03:33 إغلاق إسرائيلي شامل لمعابر الضفة وغزة |  2019-10-08 09:41:09 مقتل عدي البوريني من نابلس في سطو مسلح بولاية تكساس |  2019-10-08 08:55:17 العراق.. القتلى في ازدياد والاحتجاجات تضرب مدنا جديدة |  2019-10-08 08:43:57 انتهاء اليوم الرابع والأخير من جلسة الاستماع لنتانياهو |  2019-10-08 05:57:23 سفاح عجوز في أمريكا يقر بارتكابه 93 جريمة قتل أغلبها نساء |  2019-10-08 05:36:34 رئيس مجلس كفرمندا: العليا رفضت طلب علي زيدان بشأن اعادة الانتخابات في البلدة |  2019-10-08 05:34:27 الطقس - اجواء حارة نهاية الاسبوع الجاري |  2019-10-08 05:31:24 ترامب يهدد "بمحو" اقتصاد تركيا إذا تجاوزت الحدود |  2019-10-07 22:01:35 الناصرة:عرض فيلم عباس 36 للمخرجة مروة جبارة وتضال رافع |  2019-10-07 22:45:01 الناصرة:مشاركة واسعة في مهرجان"التفكير الايجابي هو الشفاء"بمستشفى العائلة المقدسة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عقار جديد يتغلب على أكثر سرطانات الثدي فتكاً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن نوعًا جديدًا من الأدوية يلعب دورًا كبيرًا في التغلب على مقاومة خلايا مرض سرطان الثدي الثلاثي السلبي، للأدوية، الذي يعد أكثر أشكال سرطان الثدي فتكا بالسيدات.



الدراسة أجراها باحثون بمعهد أبحاث السرطان في بريطانيا، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Molecular Cancer Therapeutics) العلمية.


ويجرى الفريق حاليًا أول تجربة سريرية على السيدات المصابات بسرطان الثدي الثلاثي السلبي، لاكتشاف فاعلية عقار جديد طوره باحثون بوحدة علاج السرطان في معهد أبحاث السرطان ببريطانيا، أطلقوا عليه اسم "BOS172722".


وفي تجارب أجريت على الحيوانات، وجد الباحثون أن الدواء الجديد يمكن أن ينشط الاستجابة المناعية للعلاج الكيميائي لخلايا سرطان الثدي الثلاثي السلبي التي أصبحت مقاومة للأدوية، في كل من الخلايا التي تزرع في المختبر وفي الفئران.


وحاليا، يتلقى الأشخاص المصابون بسرطان الثدي الثلاثي السلبي علاجات كيميائية مثل عقار باكليتاكسيل، لكن هذا العقار إذا أخذ بمفرده يؤثر أيضًا على توزيع الكروموسومات أثناء انقسام الخلايا، ويمنع الخلية من الانقسام، ما يؤدي إلى موت الخلية.


ولكن في المقابل، فإن بعض الخلايا السرطانية التي تنجو من هذا الدواء، تصبح مقاومة للعقار وتسبب انتشار المزيد من الأورام.


وتغلب الدواء الجديد على هذا المشكلة، ووفقا للدراسة، حيث يعمل عن طريق إجبار الخلايا السرطانية على الانقسام بسرعة كبيرة، ما يؤدي إلى أخطاء قاتلة في إخراج الحمض النووي لهذه الخلايا، ومن ثم استهدافها بالعقار الكيميائي وعدم مقاومتها للأدوية.


وقال البروفيسور سبيروس ليناردوبولوس، قائد فريق البحث: "لقد اكتشفنا نوعًا جديدًا من علاج السرطان يحد من النمو السريع للخلايا الخبيئة، عن طريق إجبار الخلايا على الانقسام الخلوي بسرعة كبيرة بحيث تتراكم الأخطاء القاتلة ".


وأضاف أن "الدواء الجديد يعمل بشكل جيد مع العلاج الكيميائي في خلايا سرطان الثدي الثلاثية السلبية، ويقضى على الأورام بالكامل، ومن الأهمية بمكان أن يكون المزيج فعالاً في مرضى السرطان الذين أصبحوا بالفعل مقاومين للعلاج الكيميائي".


ووفقا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم عامة، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة، إذ يتم تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، ويودي بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنويًا حول العالم.




كلمات متعلقة

عقار, جديد, يتغلب, على, أكثر, سرطانات, الثدي, فتكاً,

تابعونــا

وصفة ألمانية للتخلص من ارتفاع ضغط الدم وصفة ألمانية للتخلص من ارتفاع ضغط الدم 2019-10-08 | 05:49:42

كشف المستشفى الجامعي بألمانيا "مانهايم" عن طريقة علاج طبيعية تساعد في التخلص من...

5 ‫فوائد مدهشة للقيلولة 5 ‫فوائد مدهشة للقيلولة 2019-10-07 | 14:45:30

مع زيادة ضغوط الحياة وصعوبة الحصول ‫على فترات نوم كافية ليلا، فإن القيلولة...

الاستحمام مساء أو صباحا.. ما الأفضل لصحتنا؟ الاستحمام مساء أو صباحا.. ما الأفضل لصحتنا؟ 2019-10-07 | 13:15:38

هل هناك اختلاف حقا بين الاستحمام صباحا أو مساء؟ وماذا يختلف حمام الماء الساخن عن...

دراسة تحذر: عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري دراسة تحذر: عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري 2019-10-07 | 11:29:34

يبدو أن العصائر الطبيعية والمشروبات الغازية الخالية من السكر ليست الخيار الأفضل...

ماذا سيحصل لك لو دخنت السجائر 40 عاما؟ ماذا سيحصل لك لو دخنت السجائر 40 عاما؟ 2019-10-07 | 08:27:35

تقول جمعية القلب الأميركية إن 24.8 مليون أميركي يدخنون السجائر، وهي العادة التي...

لن تصدق.. العصير الطبيعي قد يسبب هذا المرض! لن تصدق.. العصير الطبيعي قد يسبب هذا المرض! 2019-10-06 | 10:00:16

في نتائج صادمة نتجت عن دراسة أجراها خبراء في جامعة هارفارد الأميركية، أفادت بأن...

تشقق الشفاه .. إلى ماذا يشير؟ تشقق الشفاه .. إلى ماذا يشير؟ 2019-10-04 | 07:09:54

لفيتامين "ب6" عدة أدوار في الجسم، منها أنه يساعد على التمثيل الغذائي للبروتين...

كيف تعرف إذا كان السكر لديك مرتفعاً؟ كيف تعرف إذا كان السكر لديك مرتفعاً؟ 2019-10-03 | 09:18:35

يحدث ارتفاع مستوى السكر أو الجلوكوز بالدم عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمون...

اللحوم الحمراء والسرطان.. دراسة "تحسم الجدل" اللحوم الحمراء والسرطان.. دراسة "تحسم الجدل" 2019-10-02 | 14:45:05

بعد سنوات طويلة من التحذيرات المستمرة من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة وربطها...

الشيخوخة تمنع تطور السرطان الشيخوخة تمنع تطور السرطان 2019-10-02 | 14:00:22

اتضح لعلماء جامعة ليفربول البريطانية أن عمليات شيخوخة الإنسان يمكن أن تمنع تطور...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عملية طعن شارع يافا القدس اصابات فلسطيني شاب أكرم نهاية حبشي اكسال يرزقان طفلتين تؤأمين انتظار معاناة علاج 17 عاما منازل عائلة عبد الغني المهددة بالهدم يرابطون امام بيوت العشرات مدينة محمد يوسف قدح مرشح رئاسة في كفر مندا احداث مخجلة مؤسفة أمر حظر نشر تفاصيل القتل المزدوج في قرية عبلين النابلسي ابراهيم محمد اطلاق نار الجلمة اغلاق حتى اسعار اخر جنين عمليات طعن تنفيذ محاولات جنود ماراتون رياضيات استعدادا بجروت غدا الاثنين الناصرة طلاب لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات تخليص عالقين ركاب ترانزيت مياه الامطار حيفا تحت جسر اطفاء انقاذ تبرعات شخص مسجد قديم كفر مندا صندوق كاميرات مراقبة قرية افراج الشيخ كمال خطيب تحقيق ساعات الناصرة تحريض على العنف فيسبوك خطبة الجمعة محمد ياسر بشوتي جنازة تشييع جثمان المقبرة مجد الكروم حادث تراكتورون الجش قرية اضاءة شجرة الميلاد مسيرة كشفية ميرفت ابو جليل علامات عنف قتل شبهات جريمة شفاعمرو العثور جثة سرقة طعن مدرسة ثانوية شاملة تخرج البيان تحتفل مدينة طمرة الكوكبة الرابعة الشاملة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com