إغلاق, إسرائيلي, شامل, لمعابر, الضفة, وغزة,

فرض الجيش الاسرائيلي عند منتصف الليل، إغلاقًا شاملًا على الأراضي الفلسطينية بحجة استمرار الأعياد اليهودية، وإحياء "عيد الغفران".

وأفيد ان فرض الطوق الأمني بدأ منتصف الليلة، بإغلاق جميع المعابر مع قطاع غزة والضفة الغربية. حيث ستتوقف خدمات النقل العام تدريجيًا، وتتوقف الحركة في مطار بن غوريون عند ساعات الظهر.كما أعلن عن حالة الاستنفار في أوساط العاملين في نجمة داود الحمراء لتقديم أي إسعاف للإسرائيليين الذين يصابون خلال "صومهم" أو تعرضهم لأي أحداث عرضية كما يجري كل عام.وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أكملت استعداداتها لتأمين وصول المستوطنين لحائط البراق، وأنها نشرت قوات كبيرة في البلدة القديمة بالقدس، وكذلك وضعت نقاط تفتيش لمنع دخول أي سيارات تصل من شرق القدس إلى غربها.تصوير - afp