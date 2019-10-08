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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك عشية عيد الغفران- الكيبور
2019-10-08 08:48:35
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك عشية عيد "الغفران- الكيبور"
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