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انتهاء اليوم الرابع والأخير من جلسة الاستماع لنتانياهو



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





انتهى مساء أمس اليوم الرابع والأخير من جلسة الاستماع التي أجريت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

وقد ركز محامو رئيس الوزراء أمس على طرح طعونهم في ملف الهدايا الثمينة وفي ملف والا بيزيك أيضا. 


تصوير - afp






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