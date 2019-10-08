انتهاء, اليوم, الرابع, والأخير, من, جلسة, الاستماع, لنتانياهو,

انتهى مساء أمس اليوم الرابع والأخير من جلسة الاستماع التي أجريت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وقد ركز محامو رئيس الوزراء أمس على طرح طعونهم في ملف الهدايا الثمينة وفي ملف والا بيزيك أيضا.تصوير - afp

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