الفرعون, المصري, صلاح, يتوج, بجائزة, رجل, العام,

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يخشى نادي برشلونة، غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، عن مباراة الكلاسيكو أمام...
أهدى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نفسه في عيد ميلاده الـ38 سيارة فيراري...
كشف نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، عن طبيعية الإصابة التي تعرض لها نجمه الألماني...
منذ مباراة السبت بين ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والجميع...
اكتسح برشلونة ضيفه إشبيلية بأربعة أهداف دون رد الأحد، في الجولة 8 من الدوري...
فاز يوفنتوس على نظيره إنتر ميلان، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب...
قدم وولفرهامبتون هدية ثمينة للمتصدر ليفربول، بإسقاط حامل اللقب مانشستر سيتي على...
علق البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، على تسجيله الهدف الأول بقميص...
حقق ريال مدريد انتصارا مهما بنتيجة (4-2) على غرناطة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات...
تعرف كرة القدم في إنجلترا بأنها معشوقة الشعب، لأن "البريمير ليغ" بكل تفاصيله...