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الفرعون المصري صلاح يتوج بجائزة رجل العام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بجائزة رجل عام 2019 من مجلة "GQ" العالمية، نظرًا لما قدمه مع الريدز.



وقاد صلاح الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، والمنافسة على لقب البريميرليج حتى الجولة الأخيرة،


وشارك مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، وتوج هدافا للبريميرليج، وجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.


وقال صلاح عقب تتويجه، في حفل أقيم في مدينة دبي: "كانت كل أحلامي وأهدافي أن أكون محترفًا معروفًا، ولم أتخيل أن أصل إلى هذا المستوى الذي وصلت له الآن".


وأضاف: "كل طفل يحلم بالظهور على شاشة التلفزيون، ولكن حين ظهرت لأول مرة تغيرت كل أهدافي، وأردت أن أحترف في الخارج، وبعد ذلك أردت أن أكون الأفضل".


وعن توقيعه أول عقد كلاعب محترف بعمر الـ16 عاما، علق: "في هذه المرحلة قررت أن أكون لاعبًا محترفًا، وكانت فرصة لم أضيعها، وكان أول قراراتي الكبرى، وقلت لا يجب أن أترك تلك الفرصة تفلت من يدي".


واختتم: "إذا لم تحاول ستظل دائمًا في المنزل، وأنا لا أحقر من ذلك إطلاقا، فإذا كان هو ما تريده، فهو أمر جيد أيضًا".  تصوير - afp  




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