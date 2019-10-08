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وصفة ألمانية للتخلص من ارتفاع ضغط الدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف المستشفى الجامعي بألمانيا "مانهايم" عن طريقة علاج طبيعية تساعد في التخلص من ارتفاع ضغط الدم.



وذكرت بواية "Медикфорум" نقلا عن مدير المستشفى الجامعي ورئيس رابطة "ضغط الدم"، بيرنهارد كرامر، أن اتباع نظام حياة سليم كفيل بمكافحة ارتفاع ضغط الدم، وكذلك تساعد الذين يعانون من ضغط الدم في التقليل بدرجة كبيرة من كمية الأدوية التي يتم تناولها.


كما أوضح مدير المستشفى أن 150 دقيقة من التمارين الرياضية الخفيفة في الأسبوع لها فائدة كبيرة للقلب.


وأشار المختص في أمراض القلب وضغط الدم إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عادة ما يزيد وزنهم، مضيفا أن التخلص من الوزن الزائد يساعد في خفض ضغط الدم.


ودعا كرامر إلى الامتناع عن الملح وتعويضه بالتوابل، واستهلاك الخضر والغلال ومشتقات الحليب غير الدسمة وعصير الشمندر والثوم والزعرور.




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