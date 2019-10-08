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رئيس مجلس كفرمندا: العليا رفضت طلب علي زيدان بشأن اعادة الانتخابات في البلدة



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أوضح رئيس مجلس كفرمندا المحلي، مؤنس عبد الحليم، من خلال بيان له أنّ "المحكمة العليا رفضت طلب علي زيدان بشأن اعادة ال انتخابات في البلدة". وجاء في البيان ما يلي:"‏عقدت اليوم جلسة في المحكمة العليا بخصوص الدعوى الذي تقدم بها السيد علي زيدان لإعادة الانتخابات في كفرمندا، حيث طلب السيد علي زيدان أن تأمر المحكمة بأعادة الانتخابات او تنصيبه رئيسا للمجلس المحلي بحجة خروقات في العملية الانتخابية"، كما ورد في البيان.



وأضاف البيان:"بناء على ما تقدم فقد رفضت المحكمة مجمل الطلبات الذي التي تقدم بها علي خضر زيدان، ‏وقررت المحكمة العليا ارجاع القضية إلى المحكمة المركزية في حيفا على ان تقوم الشرطة بأنهاء التحقيقات في المسار الجنائي ‏لغاية تاريخ اقصاه 29‏/11‏/2019 حينها تقوم المحكمة المركزية بالبت في القضية بعد انتهاء التحقيقات بشكل نهائي"، كما ورد في البيان الصادر عن رئيس مجلس كفرمندا.




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