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الطقس - اجواء حارة نهاية الاسبوع الجاري



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اليوم الثلاثاء 2019/10/08: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الاربعاء 2019/10/09: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


الخميس 2019/10/10: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .




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