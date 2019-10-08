الطقس - اجواء حارة نهاية الاسبوع الجاري

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أوضح رئيس مجلس كفرمندا المحلي، مؤنس عبد الحليم، من خلال بيان له أنّ "المحكمة...
عرضت شركة زينب للإنتاج لفيلم "عباس 36" مدينة الناصرة وذلك بحضور مهيب في قاعة...
بمشاركة واسعة وحضور مهيب,اقيم اليوم الاثنين في مستشفى العائلة المقدسة مهرجان...
نقلت الطواقم الطبية مساء الاثنين طفل يبلغ من العمر عامين من سكان مدينة الطيرة الى...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل تلقت الشرطة...
اصيب طفل مساء اليوم الاثنين جراء تعرضه لحروق في القسم العلوي من جسمه في مدينة باقة...
اصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار مساء اليوم الاثنين...
اعلنت الشرطة مساء اليوم الاثنين العثور على الفتاة شهد اسدي من نوف هجليل بعد ١٠...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم اعتقال مشتبه(23عاماً)من كفرياسيف...
ابتداءً من تاريخ 13.10.19حتى تاريخ 20.10.19 سوف تكون دوائر الإجراء الآتية مغلقة لاستقبال...