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الناصرة:عرض فيلم عباس 36 للمخرجة مروة جبارة وتضال رافع



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



عرضت شركة زينب للإنتاج لفيلم "عباس 36" مدينة الناصرة وذلك بحضور مهيب في قاعة سينمانا مساء اليوم الاثنين بمشاركة واسعة من الحضور وشخصيات سياسية وفنية واجتماعية بينهم مخرجة الفيلم مروة حاج يحيى وبطلة الفيلم نضال رافع.

وفي حديث للصنارة نت مع المخرجة مروة جبارة طيبي قالت:"بهد نجاح العرض الاول في رام الله اليوم نعرض الفيلم في مدينة الناصرة وهذا فخر كبير ان يعرض الفيلم في اهم المدن الفلسطينية,فيلم عباس 36 من إخراجي واخراج الصحافية نضال رافع، وهو فيلم وثائقي يروي قصة عائلتين فلسطينيتين سكنتا نفس البيت في حيفا في شارع عباس 36 هذا البيت هو حاضر عائلة رافع ونفس البيت هو ماضي عائلة أبو غيدا. الفيلم يوثق رحلتان متوازيتان، رحلة نضال رافع في البحث عن العائلة التي سكنت وامتلكت البيت ورحلة دينا أبو غيدا في محاولات استعادة البيت ولو بشرائه.  لقي الفيلم إشادة نقدية كبيرة حيث اشاد الحضور بالفيلم وبالحس الوطني الفلسطيني فيه.


وفي حديث للصنارة من مع ميسون زعبي احدى المساعدات في الفيلم قالت:"اهمية العرض في الناصرة عاصمة الثقافة العربية في الداخل ولها مشهد ثقافي يحتدى به لانها خرجت شخصيات مهمة في الفن والسياسة ,كان اقبال كبير لان الناس لديها عطش لمشاهدة انتاج محلي عن حياتنا وواقعنا,الفيلم يتحدث عن بين وحجر كل شخص منا وعن بيت يعكس قصص بيوتنا جميعا,عباس 36 يحكي قصة مجتمع".




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