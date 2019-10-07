بمشاركة واسعة وحضور مهيب,اقيم اليوم الاثنين في مستشفى العائلة المقدسة مهرجان "التفكير الايجابي هو الشفاء"بمناسبة شهر التوعية لسرطان الثدي تخلله مجموعة محاضرات لنهج حياة ايجابي ومعرض فني لنساء تعافت من المرض واكشاك والعديد من الفقرات المميزة.

ادارت هذا اليوم مديرة العلاقات العامة في المستشفى اوديت شومر التي تألقت كعادتها في تنظيم وترتيب وعرافة الاحتفال المهيب الذي اقيم بدعم من جمعية اصدقاء المستشفى.افتتح المهرجان بكلمة ترحيبية وتحيات من قدس الاب الرئيس فرنسيس والام الرئيسة ايليا,كما وتحدث مدير المستشفى د.ابراهيم حربجي,ورئيس جمعية الاصدقاء جريس بولص والدكتور كامل محاميد والممرضة المسؤولة لينا نجار من وحدة علاج الاورام السرطانية.كما وتخلل اليوم محاضرة قيمة منها للسيد زيف براتس محاضر ومعالج , محاضرة اخصائية التغذية علا طه حول تغذية البحر المتوسط.السيدة عدي ساجيف معالجة طبيعية تحدثت عن اهمية الرياضة وكيفية تسهيل وتحسين نوعية الحياة,كما وتحدثت حنان حبيب الله ملكاوي عن تجربتها,وكانت هناك رسالة من مجموعة فكري بايجابية.وفي حديث للصنارة نت مع مديرة العلاقات العامة في المستشفى اوديت شومر قالت:"مجموعة فكري بايجابية تلتقي في المستشفى مرة بالشهر منذ 7 سنوات,مستشفى العائلة المقدسة رحب بهذا اللقاء واستقبل المجموعة ومن هذا المنطلق نلاحظ ان التفكير الايجابي افضل علاج للمرض,اذا اي شخص يتعالج ويفكر بشكل سلبي لم يصل لنتيجة ايجابية,لذلك اقمنا هذا المؤتمر في شهر التوعية العالمي حول سرطان الثدي وتوجهنا لعدة جمعيات نسائية لتكون على علم بهذا اليوم".وأضافت اوديت شومر في حديثها:"يوجد تعاون يهودي عربي,لدينا في المجموعة نساء عربيات ويهوديات يجمعهن السرطان ويدعمن بعضهن البعض من خلال تجربتهن,تخلل اليوم محاضرات حول التفكير الايجابي كل هذا اليوم بدعم من جمعية اصدقاء المستشفى بالاضافة لوصول اشخاص من اماكن بعيدة ولدينا حضور مهيب ,الثقافة الصحية مهمة جدا ونحن كمستشفى نعمل دائما لتطور التثقيف الصحي من اجل مجتمع افضل".اما السيدة سامية عبادي سعدي تحدث للصنارة نت عن تجربتها وقالت:"تجربتي كانت عندما قمت بفحص واكتشفت انه يوجد ورم سرطاني وتوجهت للمستشفى وقمت بالفحوصات اللازمة وتبين ان لدي سرطان ثدي,لم اتفاجىء كثيرا لانني جئت من عائلة مرت في هذه التجربة حيث كانت والدتي تعاني من سرطان الثدي ووالدي وخوالي,بدأت مع المرض فترة علاج سنة ونصف ولم بكن سهل مع دعم من العائلة,اخدت نمط حياة بالتفكير الايجابي لاستطيع مجاراة المرض,نشكر الله انني تعالجت وانضممت لجمعية التفكير بايجابي واساعد النساء من تجربتي ومن هنا اناشد كل امرأة تعاني من مرض الانضمام لمساعدتها".وأضافت:"نحن ندعم بعضنا البعض في المجموعات,عندما انضممت كانت لدي اسئلة كثيرة حول المرض واستفدت الكثير من تجربة الاخرين .نحن مجموعة داعمة اغلبنا شفينا ونساعد مجموعات اخرى ".اما اخصائية التغذية علا طه قالت في حديث للصنارة نت:"قدمت اليوم محاضرة حول التغذية السليمة بعنوان"تغذية البحر المتوسط"التي تعتمد على الخضار والفواكة والاسماك واللحوم قليلة الدسم والالبان قليلة الدسم وتصنيف الكميات حسب اليوم والاسبوع والشهر بالاضافة للممارسة الرياضة,كما وتحدثنا عن طريقة الطبخ التي انصح ان يكون على الطريقة العربية ليكون اكل صحي وغير مصنع لتجنب المواد الكيماوية,لذلك نفضل الاكل الكامل من خضار وفواكة كاملة وغير مصنعة بالاضافة الى البقوليات والعديد من الامور".واضافت:"اثبت ان تغذية البحر الابيض المتوسط تقلل من نسبة مرض سرطان الثدي وسرطان الامعاء وامراض عديدة منها القلب والكوليسترول,مهم جدا أن التغذية ليس فقط ان نأكل ونشرب بل كيفية الاكل وخاصة بشكل جماعي".