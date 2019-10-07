اصابة, خطيرة, لطفل, سقط, عن, ارتفاع, في, الطيرة,

نقلت الطواقم الطبية مساء الاثنين طفل يبلغ من العمر عامين من سكان مدينة الطيرة الى المستشفى بعد ان اصيب بجراح خطيرة جراء سقوطه عن ارتفاع .

وجاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن الطفل نقل الى المستشفى واصابته خطيرة ولكنها مستقرة .الشرطة باشرت التحقيق.