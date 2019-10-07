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اصابة خطيرة لطفل سقط عن ارتفاع في الطيرة



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نقلت الطواقم الطبية مساء الاثنين طفل يبلغ من العمر عامين من سكان مدينة الطيرة الى المستشفى بعد ان اصيب بجراح خطيرة جراء سقوطه عن ارتفاع .


وجاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن الطفل نقل الى المستشفى واصابته خطيرة ولكنها مستقرة .

الشرطة باشرت التحقيق.
اصابة خطيرة لطفل سقط عن ارتفاع في الطيرة




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