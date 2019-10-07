اصابة, خطيرة, لطفل, سقط, عن, ارتفاع, في, الطيرة,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل تلقت الشرطة...
اصيب طفل مساء اليوم الاثنين جراء تعرضه لحروق في القسم العلوي من جسمه في مدينة باقة...
اصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار مساء اليوم الاثنين...
اعلنت الشرطة مساء اليوم الاثنين العثور على الفتاة شهد اسدي من نوف هجليل بعد ١٠...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم اعتقال مشتبه(23عاماً)من كفرياسيف...
ابتداءً من تاريخ 13.10.19حتى تاريخ 20.10.19 سوف تكون دوائر الإجراء الآتية مغلقة لاستقبال...
جرت في أورشليم القدس اليوم مظاهرة عربية – يهودية مشتركة أمام مبنى لجنة البنى...
قبلت المحكمة العليا اليوم الاثنين استنئاف المرشح علي زيدان على نتائج انتخابات...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: كجزء من انشطة الشرطة...
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، أن الأسيرة هبة اللبدي (24 عاماً)،...