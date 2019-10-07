اصابات, متفاوتة, خلال, شجار, في, الطيبة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل تلقت الشرطة بلاغ حول شجار والقاء حجارة في مدينة الطيبة.

قوات من الشرطة سارعت الى المكان فعثروا على شخص مصاب إثر إلقاء حجر فتم تقديم العلاج الطبي له على يد طواقم طبية من نجمة داود الحمراء.

يتم فحص ملابسات الحادث.