اصابة, طفل, من, باقه, الغربية, بحروق, وحالته, متوسطة,

الطواقم الطبية وصلت الى احدر العيادات في المدينة ونقلت الطفل من هناك للمستشفى لاستكمال العلاج.

اصيب طفل مساء اليوم الاثنين جراء تعرضه لحروق في القسم العلوي من جسمه في مدينة باقة الغربية ووصفت حالته بالمتوسطة.

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