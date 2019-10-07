اصابة, طفل, من, باقه, الغربية, بحروق, وحالته, متوسطة,

الطواقم الطبية وصلت الى احدر العيادات في المدينة ونقلت الطفل من هناك للمستشفى لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية وصلت الى احدر العيادات في المدينة ونقلت الطفل من هناك للمستشفى لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
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