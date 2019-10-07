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اصابة طفل من باقه الغربية بحروق وحالته متوسطة



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اصيب طفل مساء اليوم الاثنين جراء تعرضه لحروق في القسم العلوي من جسمه في مدينة باقة الغربية ووصفت حالته بالمتوسطة.

الطواقم الطبية وصلت الى احدر العيادات في المدينة ونقلت الطفل من هناك للمستشفى لاستكمال العلاج.

الشرطة باشرت التحقيق.

اصابة طفل من باقه الغربية بحروق وحالته متوسطة




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