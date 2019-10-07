اصابة, خطيرة, باطلاق, نار, في, اللد,

الشاب نقل الى محطة الشرطة بالمدينة ومن هناك نقل بسيارة الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء لمستشفى اساف هروفيه لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالحرجة.
الشرطة قالت في بيانها ان الحديث يدور عن شاب تعرض لاطلاق نار من قبل قريبه.
الشاب نقل الى محطة الشرطة بالمدينة ومن هناك نقل بسيارة الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء لمستشفى اساف هروفيه لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالحرجة.
الشرطة قالت في بيانها ان الحديث يدور عن شاب تعرض لاطلاق نار من قبل قريبه.
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