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اصابة خطيرة باطلاق نار في اللد



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اصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار مساء اليوم الاثنين في مدينة اللد.


الشاب نقل الى محطة الشرطة بالمدينة ومن هناك نقل بسيارة الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء لمستشفى اساف هروفيه لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالحرجة.

الشرطة قالت في بيانها ان الحديث يدور عن شاب تعرض لاطلاق نار من قبل قريبه.





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