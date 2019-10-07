العثور, على, الفتاة, المفقودة, شهد, اسدي, سالمة, معافاة,

اعلنت الشرطة مساء اليوم الاثنين العثور على الفتاة شهد اسدي من نوف هجليل بعد ١٠ ايام من اختفاؤها.

وكانت قد ناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الفتاة شهد اسدي من نوف هجليل بعد اسبوع من اختفاء اثارها .

وقالت الشرطة في بيانها انها خرجت من بيتها في 28.09.2019 . طولها 166.بنينها ضعيفة.عينيها بنتيان وشعرها بني.