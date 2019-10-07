العثور, على, الفتاة, المفقودة, شهد, اسدي, سالمة, معافاة,

وكانت قد ناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الفتاة شهد اسدي من نوف هجليل بعد اسبوع من اختفاء اثارها .
وقالت الشرطة في بيانها انها خرجت من بيتها في 28.09.2019 . طولها 166.بنينها ضعيفة.عينيها بنتيان وشعرها بني.
وكانت قد ناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الفتاة شهد اسدي من نوف هجليل بعد اسبوع من اختفاء اثارها .
وقالت الشرطة في بيانها انها خرجت من بيتها في 28.09.2019 . طولها 166.بنينها ضعيفة.عينيها بنتيان وشعرها بني.
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