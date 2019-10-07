برشلونة, يخوض, معركة, لإشراك, ديمبلي, في, الكلاسيكو,

يخشى نادي برشلونة، غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم 26 من شهر أكتوبر / تشرين أول الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي برشلونة سيبذل قصارى جهده من أجل أن يصبح ديمبلي متاحًا لمباراة الكلاسيكو، موضحة أن النادي يتحضر للاستئناف على البطاقة الحمراء التي تلقاها ديمبلي بالمباراة الأخيرة.وكان ديمبلي قد تعرض للطرد من مباراة فريقه الأخيرة أمام إشبيلية، بعدما تفوه بكلمات قوية تجاه حكم اللقاء على خلفية طرده لزميله رونالد أراخو.وأضافت الصحيفة أن البلوجرانا يهدف إلى تقديم مطالبات لاجتماع اللجنة المسؤولة عن توقيع العقوبات، على أمل أن يتم إيقاف اللاعب عن مباراة إيبار المقبلة فقط.وتابعت أنه في أحداث مماثلة لحادثة ديمبلي، عادة ما يتعرض اللاعب لإيقاف لمدة مباراتين، مشيرة إلى أنه إذا حدث نفس الأمر مع ديمبلي، فسيغيب رسميًا عن مباراتي إيبار وريال مدريد.ونوهت أن النادي الكتالوني سيستأنف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها رونالد أراخو، الذي طُرد بعد اصطدامه مع تشيشاريتو.وختمت الصحيفة بأن اللجنة المسؤولة عن توقيع العقوبات، ستجتمع يوم الأربعاء المقبل، لحسم عقوبات الجولة الثامنة من الليجا.