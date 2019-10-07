الحريري, يوجه, انتقادا, شديد, اللهجة, لحزب, الله,

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أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم مكالمة هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير...
أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي تخطط له أنقرة...
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعاني بشكل كبير...
استدعت وزارة الخارجية الأردنية،مساء الأحد، القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان...
علم اليوم أن مسؤولا آخر في أجهزة الاستخبارات الأمريكية قرر تقديم معلومات في...
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان مصر تتعرض لامواج عاتية تأتي معظمها من...
انفردت القناة ال12 مساء اليوم بنشر نبأ مفاده اقدام إسرائيل على طرح مبادرة تاريخية...
قالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم السبت، إن القرار النهائي بشأن...
: ذكر موقع "بولوتيكو"، امس الخميس، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن...
قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الحالات المبلغ عنها...