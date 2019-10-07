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الحريري يوجه انتقادا شديد اللهجة لحزب الله



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في أبو ظبي وجّه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري انتقادا شديدا إلى حزب الله. وقال الحريري لوكالة أنباء الإمارات: "لقد اتخذت حكومة لبنان قرارا بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة ولكن من قبل أحد الأطراف المشاركة فيها". وشدد على أنه ينبغي توجيه الاتهام إلى حزب الله بصفته جزءا من النظام الإقليمي وليس بصفته أحد أطراف الحكومة. كما شدد على أن الحكومة اللبنانية ترفض التدخل أو المشاركة في أي أنشطة عدائية لأي منظمة تستهدف دول الخليج. 

وأضاف: "لبنان تمثل جزءا لا يتجزأ من العالم العربي، ويرتبط استقرارها باستقرار وأمن العالم العربي بشكل عام، ولاسيما فيما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية".
وردا على سؤال حول الهجمات على منشأتي النفط في السعودية، قال الحريري: "انها كانت خطوة متهورة وضعت الخليج العربي والسلام الإقليمي على شفا الانفجار وأدت إلى ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة"، وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن دعم لبنان لدول الخليج العربي، مؤكدا أن بلاده تعارض أي هجوم يستهدف أمن هذه الدول ومواطنيها. وأشار الى أنه يجب عدم الانجرار وراء محاولات الاستفزاز من قبل الأطراف الأخرى.
الحريري يوجه انتقادا شديد اللهجة لحزب الله




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