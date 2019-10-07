نتنياهو:, أجريت, محادثة, مع, بوتين, هامة, لأمن, إسرائيل,

كلمات متعلقةنتنياهو:, أجريت, محادثة, مع, بوتين, هامة, لأمن, إسرائيل,
في أبو ظبي وجّه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري انتقادا شديدا إلى حزب الله. وقال...
أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي تخطط له أنقرة...
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعاني بشكل كبير...
استدعت وزارة الخارجية الأردنية،مساء الأحد، القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان...
علم اليوم أن مسؤولا آخر في أجهزة الاستخبارات الأمريكية قرر تقديم معلومات في...
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان مصر تتعرض لامواج عاتية تأتي معظمها من...
انفردت القناة ال12 مساء اليوم بنشر نبأ مفاده اقدام إسرائيل على طرح مبادرة تاريخية...
قالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم السبت، إن القرار النهائي بشأن...
: ذكر موقع "بولوتيكو"، امس الخميس، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن...
قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الحالات المبلغ عنها...