نتنياهو: أجريت محادثة مع بوتين هامة لأمن إسرائيل

أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم مكالمة هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهنأه بمناسبة عيد ميلاده ال-67 الذي يصادف اليوم. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون اران أن الرئيس بوتين هنأ رئيس الوزراء نتنياهو بمناسبة حلول رأس السنة العبرية الجديدة، وطلب منه أن ينقل تهانيه إلى الشعب الإسرائيلي.وقال رئيس الوزراء نتنياهو خلال مراسم أقيمت لموظفي مكتب رئاسة الوزراء بمناسبة حلول رأس السنة العبرية الجديدة: "إنه اجرى مكالمة هامة جدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واجتمع به قبل عدة أسابيع لبحث قضايا ذات أهمية لأمن دولة إسرائيل فهذه المكالمة أيضا مهمة لأمن إسرائيل".وتابع نتنياهو يقول:" نواجه تحديات كبيرة حولنا ولكننا نتمتع بتعاون وبتنسيق هام مع روسيا وهذا يعتبر حيويا بالنسبة لنا وسنواصل القيام بذلك".