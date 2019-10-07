تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-07 17:16:21 برشلونة يخوض معركة لإشراك ديمبلي في الكلاسيكو |  2019-10-07 17:15:14 الحريري يوجه انتقادا شديد اللهجة لحزب الله |  2019-10-07 17:14:14 نتنياهو: أجريت محادثة مع بوتين هامة لأمن إسرائيل |  2019-10-07 17:10:29 اعتقال مشتبه من كفرياسيف بشبهة التجارة بالمخدرات |  2019-10-07 17:08:16 عطلة عيد العرش في دوائر الإجراء2019 |  2019-10-07 14:45:00 مظاهرة عربية يهودية مشتركة في القدس احتجاجا على خطة إقامة محطة لتوليد الطاقة قرب كفرقاسم |  2019-10-07 14:43:00 المحكمة العليا تقبل التماس علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا وتعيد القضية الى المحكمة المركزية |  2019-10-07 13:52:08 الشرطة:ضبط 97 مسدس و99 بندقيه وأكثر من 65 قنبلة يدوية و30 عبوات متفجره منذ بداية العام في لواء الساحل |  2019-10-07 13:15:30 الأسيرة هبة اللبدي تواصل إضرابها عن الطعام لليوم الـ14 |  2019-10-07 13:15:38 أنقرة: العملية العسكرية بسوريا قد تنطلق بأي وقت |  2019-10-07 12:43:13 اللد - الطفل سوبر سمعة يحقق 2 مليون مشترك في قناته |  2019-10-07 12:21:00 مع بدء موسم الزيتون - سلطة الاطفاء تحذر من اشعال النيران بمخلفات الاشجار وتؤكد : المخالف سيعاقب بغرامات مالية |  2019-10-07 11:16:13 اليكم مواعيد عطلة عيد العرش في دوائر الإجراء2019‎ |  2019-10-07 12:03:08 حريق على مدخل غرفة بمبنى المدرسة الانجيلية بالناصرة |  2019-10-07 11:53:44 أريحا - مصرع طفل رضيع (عام واحد) غرقا في وعاء ماء |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو: أجريت محادثة مع بوتين هامة لأمن إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم مكالمة هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهنأه بمناسبة عيد ميلاده ال-67 الذي يصادف اليوم. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون اران أن الرئيس بوتين هنأ رئيس الوزراء نتنياهو بمناسبة حلول رأس السنة العبرية الجديدة، وطلب منه أن ينقل تهانيه إلى الشعب الإسرائيلي.وقال رئيس الوزراء نتنياهو خلال مراسم أقيمت لموظفي مكتب رئاسة الوزراء بمناسبة حلول رأس السنة العبرية الجديدة: "إنه اجرى مكالمة هامة جدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واجتمع به قبل عدة أسابيع لبحث قضايا ذات أهمية لأمن دولة إسرائيل فهذه المكالمة أيضا مهمة لأمن إسرائيل".وتابع نتنياهو يقول:" نواجه تحديات كبيرة حولنا ولكننا نتمتع بتعاون وبتنسيق هام مع روسيا وهذا يعتبر حيويا بالنسبة لنا وسنواصل القيام بذلك".
نتنياهو: أجريت محادثة مع بوتين هامة لأمن إسرائيل




كلمات متعلقة

نتنياهو:, أجريت, محادثة, مع, بوتين, هامة, لأمن, إسرائيل,

تابعونــا

الحريري يوجه انتقادا شديد اللهجة لحزب الله الحريري يوجه انتقادا شديد اللهجة لحزب الله 2019-10-07 | 17:15:14

في أبو ظبي وجّه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري انتقادا شديدا إلى حزب الله. وقال...

أنقرة: العملية العسكرية بسوريا قد تنطلق بأي وقت أنقرة: العملية العسكرية بسوريا قد تنطلق بأي وقت 2019-10-07 | 13:15:38

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي تخطط له أنقرة...

الغارديان: ترامب يعاني مع تزايد مخاطر محاولة عزله الغارديان: ترامب يعاني مع تزايد مخاطر محاولة عزله 2019-10-07 | 08:24:35

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعاني بشكل كبير...

خارجية الأردن تستدعي سفير إسرائيل وتسلمه مذكرة احتجاج خارجية الأردن تستدعي سفير إسرائيل وتسلمه مذكرة احتجاج 2019-10-07 | 06:09:29

استدعت وزارة الخارجية الأردنية،مساء الأحد، القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان...

مسؤول اخر في الاستخبارات الامريكية يدلي بمعلومات حول فضيحة اوكرانيا مسؤول اخر في الاستخبارات الامريكية يدلي بمعلومات حول فضيحة اوكرانيا 2019-10-06 | 20:17:12

علم اليوم أن مسؤولا آخر في أجهزة الاستخبارات الأمريكية قرر تقديم معلومات في...

السيسي: الشعب المصري لا يرضخ للمؤامرات السيسي: الشعب المصري لا يرضخ للمؤامرات 2019-10-06 | 13:35:28

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان مصر تتعرض لامواج عاتية تأتي معظمها من...

طرح مبادرة اسرائيلية لتطبيع العلاقات مع دول الخليج طرح مبادرة اسرائيلية لتطبيع العلاقات مع دول الخليج 2019-10-06 | 07:00:45

انفردت القناة ال12 مساء اليوم بنشر نبأ مفاده اقدام إسرائيل على طرح مبادرة تاريخية...

القضاء الاسرائيلي: القرار النهائي بشأن ملفات نتنياهو قبل نهاية العام القضاء الاسرائيلي: القرار النهائي بشأن ملفات نتنياهو قبل نهاية العام 2019-10-05 | 14:38:09

قالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم السبت، إن القرار النهائي بشأن...

توقعات باستقالة جديدة في "حكومة ترامب" توقعات باستقالة جديدة في "حكومة ترامب" 2019-10-04 | 18:54:47

: ذكر موقع "بولوتيكو"، امس الخميس، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن...

ارتفاع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية ارتفاع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية 2019-10-04 | 09:14:00

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الحالات المبلغ عنها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة فتى قاصر عربي خلال عمله في مطعم مدينة حيفا مستشفى جراح شرطة ام الفحم هبوعيل مدرب استقبال جديد تعاقد مفرقعات ورود مصرع سعيد سلايمه عامل عربي القدس حادث عمل سقط ارتفاع 5 طوابق ورشة بناء معليه ادوميم شرطة اسعاف ضبط اسلحة ذخيرة تحرير مخالفات اعتقال العشرات فلسطينيين دون تصاريح قانونية رهط الشرطة حملة حي النهضة المغرب مهرجان موازين الفني الرباط العالمي يارا مشعور ليلك الصنارة جولة مندوبة رئيسة تحرير طعن دهس اطلاق نار القدس عمليتين قتيلان عدد من المصابين دوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته ستاد الدوحة سخنين ابناء تستضيف بئر السبع مباراة المصادقة على الملعب الاحد بث مباشر أرسنال ليستر سيتي مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم الطيبة اطلاق نار اصابة حرجة بالغة خطيرة شرطة مدينة اسعاف مجهولون احمد عمر عازم مصرع شاب تسونامي يافطات تحذير شواطئ البحر البلاد تركيب وزارة الامن مصرع شاب خالد سامي اغبارية حبيطي واصابة اخر باطلاق نار ام الفحم مساء اليوم حادث شرطة اسعاف مشتبهان من كفر قاسم الضلوع جريمة قتل الشابة ماجده ابو جابر قتل شخصان في الثلاثينيات من عمرهما واصب اربعة اخرون بجراح مختلفة في حادث سير وقع قرب بلدة راهط البدوية بالنقب .عرض ازياء تل ابيب يرون مصمم مينكوفسكي كوفية سلام الخليل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com