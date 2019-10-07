اعتقال, مشتبه, من, كفرياسيف, بشبهة, التجارة, بالمخدرات,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم اعتقال مشتبه(23عاماً)من كفرياسيف بشبهة التجارة بالمخدرات وبحوزته العاب نارية ممنوعة .

واضاف البيان انه اعتقل خلال حملة للشرطة وعثر بحوزته على سموم من نوع حشيش وحبوب اكستازي وميرحوانا وكمية من المفرقعات.سيتم تقديم المشتبه لمحكمة الصلح في عكا لتمديد اعتقاله