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اعتقال مشتبه من كفرياسيف بشبهة التجارة بالمخدرات



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم اعتقال مشتبه(23عاماً)من كفرياسيف بشبهة التجارة بالمخدرات وبحوزته العاب نارية ممنوعة .


واضاف البيان انه اعتقل خلال حملة للشرطة وعثر بحوزته على سموم من نوع حشيش وحبوب اكستازي وميرحوانا وكمية من المفرقعات.

سيتم تقديم المشتبه لمحكمة الصلح في عكا لتمديد اعتقاله




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