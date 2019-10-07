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عطلة عيد العرش في دوائر الإجراء2019



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ابتداءً من تاريخ 13.10.19حتى تاريخ 20.10.19 سوف تكون دوائر الإجراء الآتية مغلقة لاستقبال الجمهور. سيتم إغلاق مكاتب دائرة الاجراء خلال جميع أيام الأسبوع خلال فترة الاجازه، وسيتم الرد على الحالات العاجلة فقط ، حيث إن الرد على الحالات العاجلة فقط ، على النحو المفصل والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة www.eca.gov.il ، سوف يستجيب للطلبات العاجلة التي يتم تلقيها من خلال مركز المعلومات وسيتم إرساله. للمناوب في اللواء  للاستمرار ، اتصل بمركز المعلومات على 35592 * أو 073-2055000 للحصول على إرشادات حول إيداع الطلب. ، وسيتم التعامل مع طلبات فقط في بهذه الطريقة. مركز ساعات العمل المعلومات خلال الاعياد.ערב ראש השנה 29/09/2019 08:00 12:30ערב יום הכיפורים 08/10/1 08:00 12:30ערב סוכות חג ראשון 13/10/1 08:00 12:30חול המועד סוכות 15-17/10/19 08:00 14:00ערב סוכות חג שני 20/10/19 08:00

سيتم التداول بالتناوب بين المسجلين في الحالات الآتية:
•           طلب إلغاء حجز فعلي على الأموال المنقولة•           طلب الفائز لإجراء حجز قبل إرسال التحذير•           طلب المديون لتأخير أو إبطال عملية إخلاء من دار السكن عندما يكون الإخلاء خلال العطلة الصيفية أو حتى ثلاثة أيام بعد انتهاء العطلة•           طلب المديون لإبطال أمر منع مغادرة البلاد بشرط أن خروجه إلى خارج البلاد في فترة العطلة الصيفية أو بعد العطلة بثلاثة أيام.•           طلب إلغاء أمر السجن أو إخلاء سراح من السجن أو أمر سجن يدوي من نوع النفقة•           طلب فائز لتقديم حجز وعدم مغادرة البلاد المديون وتقديم استفسارات وادعاءات بضرورة الحجز•           جواب لطلب عاجل حين يكون موعد تقديم الرد خلال العطلة•           حظور مديون لدائرة الإجراء للمسجل المناوب في العطلة الصيفية لتحقيق قدرات الدائن الاقتصادية حسب بند مادة " 67 أ" من قانون إجراء إلغاء التقييد حسب المادة " 66 أ " لقانون الإجراء والحضور لدائرة التي يوجد بها مسجل مناوب•           طلب الفائز لإلغاء الإجراءات وإغلاق الملف•           تأجيل أو إلغاء جلسة النظر حتى 7 أيام بعد العطلة الصيفية •           طلب إلغاء أو تأجيل للحجز على الأموال المنقولة •           حسب اعتبارات مدير دائرة الإجراء وبموجب الأسباب التي يفصلها يقدم طلب في ملفات النفقة •           طلب تقليص الديّن الأصلي لقانون دائرة الإجراء الذي يطبق في العطلة الصيفية•           طلب عاجل لافتتاح ملف سند الإسكان حسب اعتبارات مدير دائرة الإجراء
لمعلومات إضافية في موقع السلطة www.eca.gov.il
عطلة عيد العرش في دوائر الإجراء2019




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