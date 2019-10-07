تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-07 14:45:00 مظاهرة عربية يهودية مشتركة في القدس احتجاجا على خطة إقامة محطة لتوليد الطاقة قرب كفرقاسم |  2019-10-07 14:43:00 المحكمة العليا تقبل التماس علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا وتعيد القضية الى المحكمة المركزية |  2019-10-07 13:52:08 الشرطة:ضبط 97 مسدس و99 بندقيه وأكثر من 65 قنبلة يدوية و30 عبوات متفجره منذ بداية العام في لواء الساحل |  2019-10-07 13:15:30 الأسيرة هبة اللبدي تواصل إضرابها عن الطعام لليوم الـ14 |  2019-10-07 13:15:38 أنقرة: العملية العسكرية بسوريا قد تنطلق بأي وقت |  2019-10-07 12:43:13 اللد - الطفل سوبر سمعة يحقق 2 مليون مشترك في قناته |  2019-10-07 12:21:00 مع بدء موسم الزيتون - سلطة الاطفاء تحذر من اشعال النيران بمخلفات الاشجار وتؤكد : المخالف سيعاقب بغرامات مالية |  2019-10-07 11:16:13 اليكم مواعيد عطلة عيد العرش في دوائر الإجراء2019‎ |  2019-10-07 12:03:08 حريق على مدخل غرفة بمبنى المدرسة الانجيلية بالناصرة |  2019-10-07 11:53:44 أريحا - مصرع طفل رضيع (عام واحد) غرقا في وعاء ماء |  2019-10-07 11:29:34 دراسة تحذر: عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري |  2019-10-07 11:12:26 بلدية الناصرة تنعى الطبيب د.اسامة ابو احمد |  2019-10-07 10:57:11 استمعوا - الوزير اردان بتصريحات اذاعية - "المجتمع العربي عنيف للغاية - ويمكن للأم منح الاذن للابن بقتل اخته" |  2019-10-07 10:05:25 كفركنا - وفاة الحاج محمود حسن صالح اماره ( ابو واصف ) . |  2019-10-07 10:01:37 163 امرأة قتلن على يد ازواجهن منذ العام 2004 |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة!



  |     |   اضافة تعليق



 


يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون بطاقة الاعتماد البنكية "هكرتيس"، حيث يعرض عليهم حملات مغرية خلال شهري تشرين الأول- تشرين الثاني ومن ضمنها:


  أميريكان ليزر- 50% تخفيض على علاجات إزالة الشعر بأميريكان ليزر


زبائن مزراحي طفحوت الذين يدفعون بواسطة "هكرتيس" يحظون بالإضافة الى التخفيض أعلاه بتخفيض إضافي بقيمة 5% عند الشراء وكذلك بـ 5% تخفيض عند إدانة الحساب.


لاستغلال الامتياز يجب الاتصال لرقم 1-700-70-70-60 والدفع بواسطة "هكرتيس" من مزراحي طفحوت. الحملة سارية المفعول حتى 5/11/2019.


الحصول على الخدمة مشروط بعملية استشارة وبمدى الملاءمة للعلاج. 



مسرح حيفا- تذكرة للمسرحية الغنائية تشابلن بـ 99 شيكل فقط (بدل 199 شيكل)


زبائن مزراحي طفحوت الذين يدفعون بواسطة "هكرتيس" يمكنهم شراء تذكرة للمسرحية الغنائية تشابلن بنصف السعر، بالإضافة الى 3% تخفيض ثابت. لاستغلال الامتياز يرجى الدخول الى موقع نادي الأعضاء وتنزيل كود الامتياز وتسليمه عند شراء التذاكر عبر المركز الهاتفي للطلبيات 048600500. الحملة سارية المفعول حتى 5/11/2019. المخزون محدود، فسارعوا لاستغلال الامتياز.


يمنح كود الامتياز تذكرتين بـ 198 شيكل فقط، وهذا مشروط بشراء تذكرتين. وسيمنح التخفيض بنسبة 3% عند إدانة الحساب على باقي المبلغ.





كلمات متعلقة

أعضاء, نادي, الزبائن, في, مزراحي, طفحوت, يتمتّعون, بامتيازات, خاصة!,

تابعونــا

اليكم مواعيد عطلة عيد العرش في دوائر الإجراء2019‎ اليكم مواعيد عطلة عيد العرش في دوائر الإجراء2019‎ 2019-10-07 | 11:16:13

ابتداءً من تاريخ 13.10.19حتى تاريخ 20.10.19 سوف تكون دوائر الإجراء الآتية مغلقة لاستقبال...

Jackie-o تعرض 100 ش. هدية Jackie-o تعرض 100 ش. هدية 2019-09-29 | 10:09:42

شركة Jackie-o تعرض تسهيلات مدلّلة: 100 ش. هدية بشراء أكثر من 499 ش. من تشكيلة ماركات Jackie-o:...

انطلاق أضخم حفلات الغناء مع ألمع نجوم الغناء العربي برعاية مشروب الطاقة BLU انطلاق أضخم حفلات الغناء مع ألمع نجوم الغناء العربي برعاية مشروب الطاقة BLU 2019-10-07 | 11:30:44

أعلنت الشركة المنتجة لمشروب الطاقة BLU- الماركة الرائدة في مشروبات الطاقة- عن...

Sacara تطرح: مجموعة معطرات بمظهر فاخر لتعطير البيت, السيارة والأقمشة. ملائمة أيضاً كهدية Sacara تطرح: مجموعة معطرات بمظهر فاخر لتعطير البيت, السيارة والأقمشة. ملائمة أيضاً كهدية 2019-09-29 | 10:08:52

روائح الخريف... Sacara تطرح: مجموعة معطرات بمظهر فاخر لتعطير البيت, السيارة والأقمشة....

من الشراكة إلى النمو الاجتماعي من الشراكة إلى النمو الاجتماعي 2019-09-27 | 13:45:26

العثور على شبان وشابات ذوو قدرات كامنة من الضواحي الاجتماعية – الجغرافية...

شبكة "بيرچريم" بتجديد رائع: علب هامبرچر للمجموعات شبكة "بيرچريم" بتجديد رائع: علب هامبرچر للمجموعات 2019-09-25 | 11:36:31

شبكة "بيرچريم" تقدم تشكيلات جديدة رائعة من الهامبرچر للمكاتب والشركات...

HP تطبق طابعة بالحبر تستطيع طبح حتى 18000 مستند HP تطبق طابعة بالحبر تستطيع طبح حتى 18000 مستند 2019-09-25 | 11:12:42

HP Smart Tank Wireless All-in-One طابعة ممتازة بالأساس لمن يكثر الطباعة تواصل شركة HP النمو...

في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم 2019-09-24 | 14:50:00

“أنقذ الأطباء هنا حياتي بحق وحقيقة!!” في عملية جراحية معقدة ، أزال د. عماد...

نبيذ شردونيه من مجموعة Free Run, قطيف 2018 نبيذ شردونيه من مجموعة Free Run, قطيف 2018 2019-09-24 | 10:46:45

معصرة نبيذ سيچال تطرح: نبيذ شردونيه من مجموعة Free Run, قطيف 2018 نبيذ متناغم...

مدير عام بنك هبوعليم يلتقي مجموعة من الشخصيات ورجال وسيدات الاعمال المجتمع العربي‎ مدير عام بنك هبوعليم يلتقي مجموعة من الشخصيات ورجال وسيدات الاعمال المجتمع العربي‎ 2019-09-24 | 08:39:15

مدير عام بنك هبوعليم يلتقي مجموعة من الشخصيات ورجال وسيدات الاعمال المجتمع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسجد رخمة غير معترف بها النقب جرافات السلطات الاسرائيلية وجيه كيوف رئيسا لمجلس عسفيا فترة اختبارية 4 اشهر وزير الداخلية مراقبة خلية 7 اشخاص الغجر عملية اشلمال باسم حزب الله مخدرات شمال اقرباء اعتقال طالب طواطحه المدافع يوقع في فرتكفورت الالماني انضمام ام الفحم تخريج حفلات طلاب مدارس نعليمات خاصة لا صحافة لجنة اولياء امور طلاب بلدية نزيه خطيب جيب سيارة احتراق اضرام النار شيكات حوالات الشرطة تحقق تشييع جثمان المرحومة ليان ناصر الشابة مثواها الاخير مشاركة واسعة جنازة ارهاب عملية مطعم اسطنبول بيرم كيال باريس فرنسا بخير عائلته تفجيرات لاعب برايتون شاب مدينة عرابة اطلاق نار خطيرة متوسطة دوار الفانوس مدخل الشرطة اسعاف زهير بهلول نتانياهو عصو الكنيست منفذ عملية الخليل ليس ارهابيا غضب المعسكر الصهيوني عبد الكريم حلايقة حصل دطتوراه الخليل مسن الحاج سن 61 عاما حسن اصابة بالغة حادث دراجة نارية الجنوب شاحنة اسعاف شرطة مستشفى كيبوتس جلؤون تخريج 3 أطباء جدد مدينة عرابة احتفال جامعة بوخارست رومانيا الشيخ رائد صلاح المحكمة العليا جلسة استئناف على الحكم سجنه وادي الجوز خطبة اتهام قاصر ابو سنان طعن شرطي حرس حدود فسوطة محطة مركزية نهاريا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com