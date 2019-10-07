أعضاء, نادي, الزبائن, في, مزراحي, طفحوت, يتمتّعون, بامتيازات, خاصة!,

يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون بطاقة الاعتماد البنكية "هكرتيس"، حيث يعرض عليهم حملات مغرية خلال شهري تشرين الأول- تشرين الثاني ومن ضمنها:أميريكان ليزر- 50% تخفيض على علاجات إزالة الشعر بأميريكان ليزرزبائن مزراحي طفحوت الذين يدفعون بواسطة "هكرتيس" يحظون بالإضافة الى التخفيض أعلاه بتخفيض إضافي بقيمة 5% عند الشراء وكذلك بـ 5% تخفيض عند إدانة الحساب.لاستغلال الامتياز يجب الاتصال لرقم 1-700-70-70-60 والدفع بواسطة "هكرتيس" من مزراحي طفحوت. الحملة سارية المفعول حتى 5/11/2019.الحصول على الخدمة مشروط بعملية استشارة وبمدى الملاءمة للعلاج.مسرح حيفا- تذكرة للمسرحية الغنائية تشابلن بـ 99 شيكل فقط (بدل 199 شيكل)زبائن مزراحي طفحوت الذين يدفعون بواسطة "هكرتيس" يمكنهم شراء تذكرة للمسرحية الغنائية تشابلن بنصف السعر، بالإضافة الى 3% تخفيض ثابت. لاستغلال الامتياز يرجى الدخول الى موقع نادي الأعضاء وتنزيل كود الامتياز وتسليمه عند شراء التذاكر عبر المركز الهاتفي للطلبيات 048600500. الحملة سارية المفعول حتى 5/11/2019. المخزون محدود، فسارعوا لاستغلال الامتياز.يمنح كود الامتياز تذكرتين بـ 198 شيكل فقط، وهذا مشروط بشراء تذكرتين. وسيمنح التخفيض بنسبة 3% عند إدانة الحساب على باقي المبلغ.