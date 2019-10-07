مظاهرة, عربية, يهودية, مشتركة, في, القدس, احتجاجا, على, خطة, إقامة, محطة, لتوليد, الطاقة, قرب, كفرقاسم,

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قبلت المحكمة العليا اليوم الاثنين استنئاف المرشح علي زيدان على نتائج انتخابات...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: كجزء من انشطة الشرطة...
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، أن الأسيرة هبة اللبدي (24 عاماً)،...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
شب صباح اليوم الاثنين حريق على مدخل احدى الغرف في مبنى المدرسة الانجيلية في...
اريحا - توفي الطفل الرضيع ابراهيم طارق زايد والبالغ من العمر عاما واحدا صباح اليوم...
تنعى بلدية الناصرة برئيسها السيد علي سلام وادارتها ومجلسها البلدي المأسوف على...
قال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان صباح اليوم الاثنين في حديث اذاعي تطرّق خلاله...
يستدل من التقرير السنوي لوزارة الرفاه حول العنف الأسري أن عدد النساء المعنفات...
فجعت بلدة عارة في وادي عارة بخبر وفاة دكتور الفيزياء والباحث في العلوم الدقيقة...