مظاهرة, عربية, يهودية, مشتركة, في, القدس, احتجاجا, على, خطة, إقامة, محطة, لتوليد, الطاقة, قرب, كفرقاسم,

جرت في القدس اليوم مظاهرة عربية – يهودية مشتركة أمام مبنى لجنة البنى التحتية الوطنية، احتجاجا على خطة إقامة محطة لتوليد الطاقة في منطقة كفر قاسم.وكان من بين المشاركين في المظاهرة رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير ونظيره من روش هعاين شالوم بن موشيه.

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