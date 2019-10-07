المحكمة, العليا, تقبل, التماس, علي, زيدان, على, نتائج, انتخابات, كفرمندا, وتعيد, القضية, الى, المحكمة, المركزية,

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جرت في أورشليم القدس اليوم مظاهرة عربية – يهودية مشتركة أمام مبنى لجنة البنى...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: كجزء من انشطة الشرطة...
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، أن الأسيرة هبة اللبدي (24 عاماً)،...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
شب صباح اليوم الاثنين حريق على مدخل احدى الغرف في مبنى المدرسة الانجيلية في...
اريحا - توفي الطفل الرضيع ابراهيم طارق زايد والبالغ من العمر عاما واحدا صباح اليوم...
تنعى بلدية الناصرة برئيسها السيد علي سلام وادارتها ومجلسها البلدي المأسوف على...
قال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان صباح اليوم الاثنين في حديث اذاعي تطرّق خلاله...
يستدل من التقرير السنوي لوزارة الرفاه حول العنف الأسري أن عدد النساء المعنفات...
فجعت بلدة عارة في وادي عارة بخبر وفاة دكتور الفيزياء والباحث في العلوم الدقيقة...