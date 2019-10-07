المحكمة, العليا, تقبل, التماس, علي, زيدان, على, نتائج, انتخابات, كفرمندا, وتعيد, القضية, الى, المحكمة, المركزية,

وقررت المحكمة العليا اعادة القية الى المحكمة المركزية للتداول فيها من جديد واتخاذ القرار النهائي حتى يوم 29-11-2019 .

قبلت المحكمة العليا اليوم الاثنين استنئاف المرشح علي زيدان على نتائج انتخابات السلطة المحلية في كفرمندا .

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