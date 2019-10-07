شبيهة, شيرين, عبد, الوهاب, سفيرة, للنوايا, الحسنة,

عيّنت المديرة العامة لليونسكو الممثلة المكسيكية، ​ياليتزا أباريسيو​ المعروفة عربيا على انها شبيهة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب سفيرةً للنوايا الحسنة لدى اليونسكو من أجل السكان الأصليين، حسب الموقع الرسمي للمنظمة. ياليتزا أباريسيو مواليد الحادي عشر من كانون الاول 1993 في مدينة تلاكسياكو المكسيكية.

وحققت نجاحاً كبيرا في فيلم “روما” للمخرج ألفونسو كوارون فرشحها الدور لنيل جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، لتكون بذلك أول امرأة مكسيكية من السكان الأصليين تحصل على هذه الجائزة.كما ان مجلة تايم الأسبوعية صنفتها ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.