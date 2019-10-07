تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-07 14:45:00 مظاهرة عربية يهودية مشتركة في القدس احتجاجا على خطة إقامة محطة لتوليد الطاقة قرب كفرقاسم |  2019-10-07 14:43:00 المحكمة العليا تقبل التماس علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا وتعيد القضية الى المحكمة المركزية |  2019-10-07 13:52:08 الشرطة:ضبط 97 مسدس و99 بندقيه وأكثر من 65 قنبلة يدوية و30 عبوات متفجره منذ بداية العام في لواء الساحل |  2019-10-07 13:15:30 الأسيرة هبة اللبدي تواصل إضرابها عن الطعام لليوم الـ14 |  2019-10-07 13:15:38 أنقرة: العملية العسكرية بسوريا قد تنطلق بأي وقت |  2019-10-07 12:43:13 اللد - الطفل سوبر سمعة يحقق 2 مليون مشترك في قناته |  2019-10-07 12:21:00 مع بدء موسم الزيتون - سلطة الاطفاء تحذر من اشعال النيران بمخلفات الاشجار وتؤكد : المخالف سيعاقب بغرامات مالية |  2019-10-07 11:16:13 اليكم مواعيد عطلة عيد العرش في دوائر الإجراء2019‎ |  2019-10-07 12:03:08 حريق على مدخل غرفة بمبنى المدرسة الانجيلية بالناصرة |  2019-10-07 11:53:44 أريحا - مصرع طفل رضيع (عام واحد) غرقا في وعاء ماء |  2019-10-07 11:29:34 دراسة تحذر: عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري |  2019-10-07 11:12:26 بلدية الناصرة تنعى الطبيب د.اسامة ابو احمد |  2019-10-07 10:57:11 استمعوا - الوزير اردان بتصريحات اذاعية - "المجتمع العربي عنيف للغاية - ويمكن للأم منح الاذن للابن بقتل اخته" |  2019-10-07 10:05:25 كفركنا - وفاة الحاج محمود حسن صالح اماره ( ابو واصف ) . |  2019-10-07 10:01:37 163 امرأة قتلن على يد ازواجهن منذ العام 2004 |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شبيهة شيرين عبد الوهاب سفيرة للنوايا الحسنة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عيّنت المديرة العامة لليونسكو الممثلة المكسيكية، ​ياليتزا أباريسيو​ المعروفة عربيا على انها شبيهة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب سفيرةً للنوايا الحسنة لدى اليونسكو من أجل السكان الأصليين، حسب الموقع الرسمي للمنظمة. ياليتزا أباريسيو مواليد الحادي عشر من كانون الاول 1993 في مدينة تلاكسياكو المكسيكية. 




وحققت نجاحاً كبيرا في  فيلم “روما” للمخرج ألفونسو كوارون فرشحها الدور لنيل جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، لتكون بذلك أول امرأة مكسيكية من السكان الأصليين تحصل على هذه الجائزة. 


كما ان مجلة تايم الأسبوعية صنفتها ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.




كلمات متعلقة

شبيهة, شيرين, عبد, الوهاب, سفيرة, للنوايا, الحسنة,

تابعونــا

نانسي عجرم تلاعب ابنتها الرضيعة في البيت - فيديو نانسي عجرم تلاعب ابنتها الرضيعة في البيت - فيديو 2019-10-07 | 13:15:37

فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محبيها بمقطع فيديو طريف يجمعها بابنتها...

احلام تستعرض نحافتها ببنطلون جلد اسود وقميص ابيض! احلام تستعرض نحافتها ببنطلون جلد اسود وقميص ابيض! 2019-10-07 | 11:33:07

تألقت الفنانة الاماراتية احلام باطلالة مثيرة وجذابة مواكبة لأحدث صيحات الموضة...

مغربية تتحدى مرضها وتبكي مدربي The Voice مغربية تتحدى مرضها وتبكي مدربي The Voice 2019-10-07 | 11:24:48

أثار أداء وئام الرائع لأغنية You Are The Reason تفاعل الجمهور والمدربين على حد سواء، حيث...

الفنان حسين الجسمي سفيرا لإكسبو 2020 دبي‎ الفنان حسين الجسمي سفيرا لإكسبو 2020 دبي‎ 2019-10-07 | 08:22:44

أعلن إكسبو 2020 دبي عن اختيار الفنان الإماراتي حسين الجسمي سفيرا للحدث الأروع في...

هيفا وهبي ترد بكلمات قاسية على سباب أحد متابعيها! هيفا وهبي ترد بكلمات قاسية على سباب أحد متابعيها! 2019-10-03 | 09:23:03

طرحت الفنانة هيفا وهبي، سؤالًا على جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور...

بعد إطلالتها ب ” المايوه ” .. حلا شيحة ترد على منتقديها بعد إطلالتها ب ” المايوه ” .. حلا شيحة ترد على منتقديها 2019-10-02 | 14:45:21

بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المصرية ” حلا شيحة ” برفقة...

هل تراجعت إليسا عن الاعتزال؟ هل تراجعت إليسا عن الاعتزال؟ 2019-10-02 | 14:00:44

ألمحت الفنانة اللبنانية إليسا إلى تراجعها عن قرار الاعتزال الذي اتخذته مؤخرًا...

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور : البرنامج الجديد؟ رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور : البرنامج الجديد؟ 2019-10-02 | 12:15:35

بعد غياب عن الظهور على إنستغرام، شارك الفنان رامز جلال، جمهوره ومتابعيه بصورة...

هيفاء وهبي بإطلالة جذابة.. من دون بنطال! هيفاء وهبي بإطلالة جذابة.. من دون بنطال! 2019-10-02 | 10:48:55

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورا جديدة لاطلالتها في حفل تتويج ملك جمال لبنان...

مشروع "بنات عبد الرحمن" لـ صبا مبارك يفوز بـ 10 آلاف دولار مشروع "بنات عبد الرحمن" لـ صبا مبارك يفوز بـ 10 آلاف دولار 2019-10-01 | 14:00:05

استطاع مشروع فيلم "​بنات عبد الرحمن​" للمخرج زيد أبو حمدان ان يفوز بجائزتي راديو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شاب حادث طرق مروع كريات اتا اسعاف شرطة منطقة حيفا سيارة عبلين احمد الشيخ احمد طمرة منطقة شاب مشتبه اعتداء جنسي فتاة قاصر شفاعمرو 9 ضحايا عرب خلال عطلة عيد الفطر حاودث طرق قتيل غرق اصابة اطلاق نار هدم بيت طمرة عمر ياسين اعتقال افراج تخليص طفل رضيع نسي داخل سيارة خصوصية سخنين مواطنون مسجد اعتداء صلاح الدين استنكار واسع شرطة تحقيق مازن غنايم مصرع عامل عربي انهيار حائط ورشة بناء بني براك تل ابيب توزيع حلوى التوفي طلاب مدرسة ابتدائية الناصرة ذعر الاهالي سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب نصف نهائي كأس الدولة مباراة غدا الخميس ستاد حيفا لقاء جمهور أهالي طمرة مشروع سكني اقامة بناء 1600 وحدة سكنية شرقي المدينة دائرة اراضي اسرائيل اقامة 6 اشهر وفاته أمين شعبان سائق سيارة الاجرة من اللد نل ابيب تلد طفل مولود فراس ابو عكر القدس استئصال تقنية جديدة كتل سرطانية شعريه تسيدك فلسطيني طبي انجاز نافورة الشهداء مدينة الناصرة تدشين حفل مشاركة واسعة علي سلام دهس شاب حورة النقب دورية شرطة توثيق ام امرأة عرابة تلد طفلها سيارة اسعاف مركز الهلال الاخضر الطبي كفر مندا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com