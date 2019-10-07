5, ‫فوائد, مدهشة, للقيلولة,

مع زيادة ضغوط الحياة وصعوبة الحصول ‫على فترات نوم كافية ليلا، فإن القيلولة اليومية التي لا تتجاوز نصف ‫ساعة توفر للمرء الكثير من الفوائد، منها:

1- ‫الشعور بسعادة أكبر‫بعد نصف ساعة من النوم، يشعر المرء بالحيوية والسعادة والراحة، حيث يعيد شحن طاقته.2- ‫زيادة التركيز‫تساعد القيلولة على تحسين الأداء والتركيز وتقلل من ارتكاب الأخطاء ‫وتجنب الحوادث.3- ‫زيادة قوة المخأثبت باحثون في جامعة سارلاند في ألمانيا أن القيلولة تساعد على تحسين أداء العقل ‫بنسبة 500%.4- ‫المزيد من الإبداعأكدت الدراسات أن منطقة الدماغ المسؤولة عن الإبداع تكون أكثر نشاطا بعد ‫القيلولة.5- ‫صحة القلبأثبتت دراسة أجريت في جامعة هارفارد وكلية الطب بجامعة أثينا أن الأشخاص ‫الذين يداومون على أخذ قيلولة يومية هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب ‫بنسبة 37%.