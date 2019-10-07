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5 ‫فوائد مدهشة للقيلولة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 مع زيادة ضغوط الحياة وصعوبة الحصول ‫على فترات نوم كافية ليلا، فإن القيلولة اليومية التي لا تتجاوز نصف ‫ساعة توفر للمرء الكثير من الفوائد، منها:



1- ‫الشعور بسعادة أكبر


‫بعد نصف ساعة من النوم، يشعر المرء بالحيوية والسعادة والراحة، حيث يعيد شحن طاقته.


2- ‫زيادة التركيز


‫تساعد القيلولة على تحسين الأداء والتركيز وتقلل من ارتكاب الأخطاء ‫وتجنب الحوادث.


3- ‫زيادة قوة المخ

أثبت باحثون في جامعة سارلاند في ألمانيا أن القيلولة تساعد على تحسين أداء العقل ‫بنسبة 500%.


4- ‫المزيد من الإبداع

أكدت الدراسات أن منطقة الدماغ المسؤولة عن الإبداع تكون أكثر نشاطا بعد ‫القيلولة.


5- ‫صحة القلب

أثبتت دراسة أجريت في جامعة هارفارد وكلية الطب بجامعة أثينا أن الأشخاص ‫الذين يداومون على أخذ قيلولة يومية هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب ‫بنسبة 37%.




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