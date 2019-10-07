الشرطة:ضبط, 97, مسدس, و99, بندقيه, وأكثر, من, 65, قنبلة, يدوية, و30, عبوات, متفجره, منذ, بداية, العام, في, لواء, الساحل,

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جرت في أورشليم القدس اليوم مظاهرة عربية – يهودية مشتركة أمام مبنى لجنة البنى...
قبلت المحكمة العليا اليوم الاثنين استنئاف المرشح علي زيدان على نتائج انتخابات...
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، أن الأسيرة هبة اللبدي (24 عاماً)،...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
شب صباح اليوم الاثنين حريق على مدخل احدى الغرف في مبنى المدرسة الانجيلية في...
اريحا - توفي الطفل الرضيع ابراهيم طارق زايد والبالغ من العمر عاما واحدا صباح اليوم...
تنعى بلدية الناصرة برئيسها السيد علي سلام وادارتها ومجلسها البلدي المأسوف على...
قال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان صباح اليوم الاثنين في حديث اذاعي تطرّق خلاله...
يستدل من التقرير السنوي لوزارة الرفاه حول العنف الأسري أن عدد النساء المعنفات...
فجعت بلدة عارة في وادي عارة بخبر وفاة دكتور الفيزياء والباحث في العلوم الدقيقة...