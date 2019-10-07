الشرطة:ضبط, 97, مسدس, و99, بندقيه, وأكثر, من, 65, قنبلة, يدوية, و30, عبوات, متفجره, منذ, بداية, العام, في, لواء, الساحل,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: كجزء من انشطة الشرطة المبادر بها لضمان أمن وسلامة الجمهور، والتي تتمركز في مجال مكافحة حيازة الأسلحة غير القانونية بيد جهات إجرامية وغيرها، ضبطت الشرطة يوم امس مسدس من نوع "باريتا" يشتبه بحيازته بشكل غير قانوني.

شرطيون سريون الى جانب افراد من حرس الحدود ، قاموا بنشاط مبادر به في بلدة ابطن، فضبطوا خلال تفتيش اجروه في البلدة على مسدس من طراز باريتا فتم نقله الى مختبر التشخيص الجنائي لفحصه.*نشاط شرطة إسرائيل يوم امس في بلدة ابطن ينضم إلى سلسلة هامة من الإنجازات الميدانية في مجال مكافحة شرطة اسرائيل لظاهرة الاسلحة غير القانونية،بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الابرياء، حيث ضبطت الشرطة في منطقة لواء الساحل منذ بداية العام:🔸97 مسدس🔸99 بندقيه🔸أكثر من 65 قنبلة يدوية🔸30 عبوات متفجره🔸 أكثر من 300 مشط ذخيرة وذخيرة.*ستواصل شرطة إسرائيل العمل على مدار الساعة بهدف الحد من ظاهرة الأسلحة غير القانونية بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين الابرياء والممتثلين للقانون*.