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نانسي عجرم تلاعب ابنتها الرضيعة في البيت - فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محبيها بمقطع فيديو طريف يجمعها بابنتها الثالثة «ليا»، ظهرت فيه كأم عادية، متجردة تماماً من تكلف النجومية.



نانسي بدت في الفيديو تلعب وتمرح مع رضيعتها بشكل عفوي، بينما ظهرت «ليا» تضحك ضحكة قوية، وهي اللقطات التي عكست مدى سعادة واستمتاع الفنانة اللبنانية بوقتها مع ابنتها، كما أثار الفيديو عاصفة من تعليقات فانز الفنانة اللبنانية، الذين تبادلوه بشكل واسع، متغزلين في جمال ملامح وضحكة «ليا»، كما أكد أغلبهم أنها باتت نسخة عن والدتها.


يُذكر أن نانسي عجرم رُزقت فبراير الماضي بـ«ليا» من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما الأولى «ميلا» يوم 16 مايو 2009، والثانية «إيلا» يوم 23 أبريل 2011.



من ناحية أخرى، تحتفل نانسي عجرم ببدء العام الدراسي في مصر بحفل ضخم تحييه بجامعة دلتا في المنصورة يوم 11 أكتوبر المقبل، كما تجهز النجمة اللبنانية لطرح أغنية منفردة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.




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