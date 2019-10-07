ريال, مدريد, مهدد, بفقدان, كروس, في, الكلاسيكو,

كشف نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، عن طبيعية الإصابة التي تعرض لها نجمه الألماني توني كروس أمام غرناطة، أمس السبت.

واشتكى كروس من آلام، ليضطر إلى مغادرة الملعب في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز الميرنجي بنتيجة 4-2.وقال ريال مدريد، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه أجريت المزيد من الفحوصات الطبية على كروس، اليوم الأحد، من قبل الخدمات الطبية بالنادي.وأضاف أن النتائج أظهرت معاناة اللاعب من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، وسيتم تقييم تطور حالته.من جانبها قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن الإصابة قد تبعد كروس عن المباريات لفترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع، مما يهدد مشاركته في مباراة الكلاسيكو مع برشلونة، والمقرر لها 26 من الشهر الحالي.يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة.