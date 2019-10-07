ريال, مدريد, مهدد, بفقدان, كروس, في, الكلاسيكو,

كلمات متعلقةريال, مدريد, مهدد, بفقدان, كروس, في, الكلاسيكو,
منذ مباراة السبت بين ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والجميع...
اكتسح برشلونة ضيفه إشبيلية بأربعة أهداف دون رد الأحد، في الجولة 8 من الدوري...
فاز يوفنتوس على نظيره إنتر ميلان، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب...
قدم وولفرهامبتون هدية ثمينة للمتصدر ليفربول، بإسقاط حامل اللقب مانشستر سيتي على...
علق البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، على تسجيله الهدف الأول بقميص...
حقق ريال مدريد انتصارا مهما بنتيجة (4-2) على غرناطة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات...
تعرف كرة القدم في إنجلترا بأنها معشوقة الشعب، لأن "البريمير ليغ" بكل تفاصيله...
استعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، ذكريات حصوله على جائزة أفضل لاعب في...
دافعت راكيل موري، زوجة إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة، عن زوجها بعدما تُرك مرة أخرى...
أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، عن سعادته عقب الانتصار (2-1) على...