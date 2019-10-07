أنقرة:, العملية, العسكرية, بسوريا, قد, تنطلق, بأي, وقت,

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي تخطط له أنقرة في شمال سوريا قد ينطلق في أي وقت، وذلك بعدما أعلنت واشنطن أنها لا تعارض مثل هذه العملية ضد المقاتلين الأكراد.

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وقال اردوغان في مؤتمر صحافي "هناك عبارة نكررها على الدوام: يمكننا الدخول (الى سوريا) في أي ليلة بدون سابق انذار. من غير الوارد على الإطلاق بالنسبة الينا التغاضي لفترة أطول عن التهديدات الصادرة عن هذه المجموعات الإرهابية".وفيما تثير عملية عسكرية تعد لها أنقرة ضد القوات الكردية في هذا البلد المخاوف من عودة التنظيم المتطرف، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين في تغريدة "تركيا ستواصل معركتها ضد داعش ولن تسمح له بالعودة بشكل او بآخر".من جهتها، قالت "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد إن "القوات الأميركية انسحبت من مناطق على الحدود مع تركيا وإن هجوما تهدد أنقرة بتنفيذه في المنطقة سيكون له أثر "سلبي كبير" على الحرب على تنظيم "داعش".وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الأميركية انسحبت من منطقة بين بلدتي تل أبيض ورأس العين.