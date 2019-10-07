تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-07 13:15:30 الأسيرة هبة اللبدي تواصل إضرابها عن الطعام لليوم الـ14 |  2019-10-07 13:15:38 أنقرة: العملية العسكرية بسوريا قد تنطلق بأي وقت |  2019-10-07 12:43:13 اللد - الطفل سوبر سمعة يحقق 2 مليون مشترك في قناته |  2019-10-07 12:21:00 مع بدء موسم الزيتون - سلطة الاطفاء تحذر من اشعال النيران بمخلفات الاشجار وتؤكد : المخالف سيعاقب بغرامات مالية |  2019-10-07 11:16:13 اليكم مواعيد عطلة عيد العرش في دوائر الإجراء2019‎ |  2019-10-07 12:03:08 حريق على مدخل غرفة بمبنى المدرسة الانجيلية بالناصرة |  2019-10-07 11:53:44 أريحا - مصرع طفل رضيع (عام واحد) غرقا في وعاء ماء |  2019-10-07 11:29:34 دراسة تحذر: عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري |  2019-10-07 11:12:26 بلدية الناصرة تنعى الطبيب د.اسامة ابو احمد |  2019-10-07 10:57:11 استمعوا - الوزير اردان بتصريحات اذاعية - "المجتمع العربي عنيف للغاية - ويمكن للأم منح الاذن للابن بقتل اخته" |  2019-10-07 10:05:25 كفركنا - وفاة الحاج محمود حسن صالح اماره ( ابو واصف ) . |  2019-10-07 10:01:37 163 امرأة قتلن على يد ازواجهن منذ العام 2004 |  2019-10-07 09:51:33 عارة تفجع بوفاة ابنها سعيد يونس دكتور الفيزياء والباحث في العلوم الدقيقة والمحاضر في جامعة روما بايطاليا |  2019-10-07 09:10:14 كفرمندا تترقب اليوم جلسة الطعن بنتائج الانتخابات |  2019-10-07 09:46:01 ضبط كمية مفرقعات والعاب نارية بكفرمندا واعتقال مشتبهين |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أنقرة: العملية العسكرية بسوريا قد تنطلق بأي وقت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي تخطط له أنقرة في شمال سوريا قد ينطلق في أي وقت، وذلك بعدما أعلنت واشنطن أنها لا تعارض مثل هذه العملية ضد المقاتلين الأكراد.


وقال اردوغان في مؤتمر صحافي "هناك عبارة نكررها على الدوام: يمكننا الدخول (الى سوريا) في أي ليلة بدون سابق انذار. من غير الوارد على الإطلاق بالنسبة الينا التغاضي لفترة أطول عن التهديدات الصادرة عن هذه المجموعات الإرهابية".


وفيما تثير عملية عسكرية تعد لها أنقرة ضد القوات الكردية في هذا البلد المخاوف من عودة التنظيم المتطرف، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين في تغريدة "تركيا ستواصل معركتها ضد داعش ولن تسمح له بالعودة بشكل او بآخر".


من جهتها، قالت "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد إن "القوات الأميركية انسحبت من مناطق على الحدود مع تركيا وإن هجوما تهدد أنقرة بتنفيذه في المنطقة سيكون له أثر "سلبي كبير" على الحرب على تنظيم "داعش".


وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الأميركية انسحبت من منطقة بين بلدتي تل أبيض ورأس العين.


تصوير - afp




كلمات متعلقة

أنقرة:, العملية, العسكرية, بسوريا, قد, تنطلق, بأي, وقت,

تابعونــا

الغارديان: ترامب يعاني مع تزايد مخاطر محاولة عزله الغارديان: ترامب يعاني مع تزايد مخاطر محاولة عزله 2019-10-07 | 08:24:35

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعاني بشكل كبير...

خارجية الأردن تستدعي سفير إسرائيل وتسلمه مذكرة احتجاج خارجية الأردن تستدعي سفير إسرائيل وتسلمه مذكرة احتجاج 2019-10-07 | 06:09:29

استدعت وزارة الخارجية الأردنية،مساء الأحد، القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان...

مسؤول اخر في الاستخبارات الامريكية يدلي بمعلومات حول فضيحة اوكرانيا مسؤول اخر في الاستخبارات الامريكية يدلي بمعلومات حول فضيحة اوكرانيا 2019-10-06 | 20:17:12

علم اليوم أن مسؤولا آخر في أجهزة الاستخبارات الأمريكية قرر تقديم معلومات في...

السيسي: الشعب المصري لا يرضخ للمؤامرات السيسي: الشعب المصري لا يرضخ للمؤامرات 2019-10-06 | 13:35:28

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان مصر تتعرض لامواج عاتية تأتي معظمها من...

طرح مبادرة اسرائيلية لتطبيع العلاقات مع دول الخليج طرح مبادرة اسرائيلية لتطبيع العلاقات مع دول الخليج 2019-10-06 | 07:00:45

انفردت القناة ال12 مساء اليوم بنشر نبأ مفاده اقدام إسرائيل على طرح مبادرة تاريخية...

القضاء الاسرائيلي: القرار النهائي بشأن ملفات نتنياهو قبل نهاية العام القضاء الاسرائيلي: القرار النهائي بشأن ملفات نتنياهو قبل نهاية العام 2019-10-05 | 14:38:09

قالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم السبت، إن القرار النهائي بشأن...

توقعات باستقالة جديدة في "حكومة ترامب" توقعات باستقالة جديدة في "حكومة ترامب" 2019-10-04 | 18:54:47

: ذكر موقع "بولوتيكو"، امس الخميس، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن...

ارتفاع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية ارتفاع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية 2019-10-04 | 09:14:00

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الحالات المبلغ عنها...

البنتاغون مستعد للتعاون في تحقيقات قضية عزل ترامب البنتاغون مستعد للتعاون في تحقيقات قضية عزل ترامب 2019-10-04 | 08:58:03

أعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية)، يوم أمس الخميس، استعداده للتعاون مع...

إيران: العدو عاجز حتى عن إطلاق رصاصة فارغة باتجاهنا إيران: العدو عاجز حتى عن إطلاق رصاصة فارغة باتجاهنا 2019-10-04 | 06:05:11

أكد القائد العام للحرس الثوري في إيران، اللواء حسين سلامي، أن تعاظم قوة بلاده سلب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كلية البيان دير الأسد البعنة تحتفل تحتفي بتخريج فوج . جديد من طلابها شارع 90 عين جدي الجنوب اغلاق شوارع سيول امطار بث مباشر آرسنال مانشستر يونايتد مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم اصابة سائق انقلاب سيارة البعنة دير الاسد بث مباشر : ليفربول و ستوك سيتيانفجار عبوة ناسفة القدس اصابة سائق شرطة اسعاف حديقة الجرس اطلاق نار بيت حي الامير الناصرة دون اصابات اضرار جسيمة شرطة تحقيق بث مباشر :إيفرتون و آرسنالبث مباشر الدوري الانجليزيمشاهدة اون لاينكورة اون لاينيلاشوت يلا شوتاحتراق بيت سخنين اضرار جسيمة اصابات دون اضرار التحقيق هلال موسى كفر مندا يوقع في فريق اتحاد ابناء سخنين الدرجة العليا الصنارة تلتقي سعد المجرد المغرب موازين مهرجان يارا مشعور ليلك الفحماوية اخصائية اجتماعية قسم الرفاه بلدية ام الفحم خديجة محاجنة غزالة مدينة ام الفحم مشتبهون اعتقال شبان الاقصى صلاة القدس مسجد حواجز شرطة مصلون الداخل الفلسطيني مجدال هعيمك حادث طرق علق بين شاحنة حائط توفي مصرع سائق مصادرة 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلام الادمي ام الفحم الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com