تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-07 13:15:30 الأسيرة هبة اللبدي تواصل إضرابها عن الطعام لليوم الـ14 |  2019-10-07 13:15:38 أنقرة: العملية العسكرية بسوريا قد تنطلق بأي وقت |  2019-10-07 12:43:13 اللد - الطفل سوبر سمعة يحقق 2 مليون مشترك في قناته |  2019-10-07 12:21:00 مع بدء موسم الزيتون - سلطة الاطفاء تحذر من اشعال النيران بمخلفات الاشجار وتؤكد : المخالف سيعاقب بغرامات مالية |  2019-10-07 11:16:13 اليكم مواعيد عطلة عيد العرش في دوائر الإجراء2019‎ |  2019-10-07 12:03:08 حريق على مدخل غرفة بمبنى المدرسة الانجيلية بالناصرة |  2019-10-07 11:53:44 أريحا - مصرع طفل رضيع (عام واحد) غرقا في وعاء ماء |  2019-10-07 11:29:34 دراسة تحذر: عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري |  2019-10-07 11:12:26 بلدية الناصرة تنعى الطبيب د.اسامة ابو احمد |  2019-10-07 10:57:11 استمعوا - الوزير اردان بتصريحات اذاعية - "المجتمع العربي عنيف للغاية - ويمكن للأم منح الاذن للابن بقتل اخته" |  2019-10-07 10:05:25 كفركنا - وفاة الحاج محمود حسن صالح اماره ( ابو واصف ) . |  2019-10-07 10:01:37 163 امرأة قتلن على يد ازواجهن منذ العام 2004 |  2019-10-07 09:51:33 عارة تفجع بوفاة ابنها سعيد يونس دكتور الفيزياء والباحث في العلوم الدقيقة والمحاضر في جامعة روما بايطاليا |  2019-10-07 09:10:14 كفرمندا تترقب اليوم جلسة الطعن بنتائج الانتخابات |  2019-10-07 09:46:01 ضبط كمية مفرقعات والعاب نارية بكفرمندا واعتقال مشتبهين |

الرئيسية | شو حلوين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اللد - الطفل سوبر سمعة يحقق 2 مليون مشترك في قناته



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بعد الانجاز العظيم الذي حققه الطفل اسماعيل ابو مرسة من اللد والملقب بـ"سوبرسمعة" بحصوله على 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب، تتوالى الانجازات ليحقق انجاز اخر كبير بحصوله على 2 مليون مشترك في قناته "Super Somaa سوبر سمعة “.



حيث ويعتبر هذا الانجاز الاول من نوعه لطفل في البلاد خاصة و الوطن العربي عامة، لما يمتلكه سوبرسمعة من شخصية خاطفة للانظار و حضور رائع، و خفة دمه التي تظهر في حلقاته والعروض المباشرة.


كما ويصنف سوبرسمعة ابن ال7 سنوات، من الفئات المؤثرة في محيطه الاجتماعي والعالم لما يقدمه من محتوى هادف يثق به الكبار قبل الصغار، وبهذا الانجاز يكون الطفل سوبرسمعة الأكثر تأثيرا خلال العامين الماضيين الى الان.


ومن الجدير ذكره ان سوبرسمعة قرابة ال 800 مليون مشاهدة على اليوتيوب خلال فترة قياسية، من خلال حلقاته على اليوتيوب والتي تجمع بين الفكرة والحضور المميز و الملابس الملفته.




كلمات متعلقة

اللد, -, الطفل, سوبر, سمعة, يحقق, 2, مليون, مشترك, في, قناته,

تابعونــا

القسطل الابتدائية في الناصرة تشجع الحوار وتنبذ العنف القسطل الابتدائية في الناصرة تشجع الحوار وتنبذ العنف 2019-10-07 | 12:41:03

أقيمت السبت الماضي في مدرسة "القسطل" الابتدائية في الناصرة مجموعة من الفعاليات...

هبوعليم يحتفل باختتام مسابقة "الكاتب الصغير 3" في المجتمع العربي‎ هبوعليم يحتفل باختتام مسابقة "الكاتب الصغير 3" في المجتمع العربي‎ 2019-10-07 | 11:56:49

أقيم يوم الاثنين، حفل إختتام مسابقة "الكاتب الصغير3" والتي ينظمها بنك هبوعليم...

1750 طفلا وطفلة يلتحقون بروضات وبساتين عرابة 1750 طفلا وطفلة يلتحقون بروضات وبساتين عرابة 2019-09-03 | 10:43:02

في اجواء مميزة احتفل صباح اليوم بافتتاح السنة الدراسية لاطفال الروضات والبساتين...

عرابة - 6600 طالبا وطالبة يفتتحون العام الدراسي الجديد عرابة - 6600 طالبا وطالبة يفتتحون العام الدراسي الجديد 2019-09-02 | 10:42:06

اجواء رائعة بافتتاح السنة الدراسية في مدارس عرابة حيث شارك المئات من الامهات...

مركز المينا العكي ينظم ورشة العالم الصغير بعنوان "أطفالنا علماء المستقبل" مركز المينا العكي ينظم ورشة العالم الصغير بعنوان "أطفالنا علماء المستقبل" 2019-09-02 | 10:08:00

من أجمل طرائق التدريس والتعليم وأكثرها حبا عند طلابنا هي التعلّم من خلال التجربة،...

افتتاح العام الدراسي الجديد بانتظام في الناصرة افتتاح العام الدراسي الجديد بانتظام في الناصرة 2019-09-02 | 09:48:56

افتتحت، صباح اليوم الاثنين، السنة الدراسية 2019_2020 في مدارس مدينة الناصرة . ووسط...

مركز المينا العكي ينظم فعالية مميزة بعنوان "يوم البنوتة" مركز المينا العكي ينظم فعالية مميزة بعنوان "يوم البنوتة" 2019-08-07 | 13:14:13

استمرارا لفعاليات الصيف، قام مركز المينا التربوي العكي...

اجواء الفرح والبهجة تسود مخيم مجلس يافة الناصرة اجواء الفرح والبهجة تسود مخيم مجلس يافة الناصرة 2019-07-25 | 12:25:13

قام السيد ماهر خليلية رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي بافتتاح المخيم الصيفي يافة...

صور - اختتام مخيم البساتين ورياض الاطفال في كفركنا صور - اختتام مخيم البساتين ورياض الاطفال في كفركنا 2019-07-23 | 11:29:56

اختتم مجلس كفركنا المحلي مؤخرا، مخيم البساتين ورياض الأطفال، والذي استمر لأكثر...

صور - راهبات الفرنسيسكان الناصرة تفتتح العام الدراسي الجديد صور - راهبات الفرنسيسكان الناصرة تفتتح العام الدراسي الجديد 2018-09-04 | 13:29:49

افتتحت مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة اليوم الأول من العام الدراسي الجديد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع رضيعة دهس شقيقها الوراء سيارة ام بطين النقب كفر قاسم محمد مهدي رابي مصرع متأـصرا بجراحه حادث طرق ذاتي انفاق كرمل اصابات 30 حافلة حيفا اسعاف شرطة ركاب شاحنة تصادم مسيرة عيد الفطر السعيد قرية الرينة مشاركة واسعة مشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال ناصرة شوا هويدا قتل مغدورة مقتل ضرب حجارة قطعة حديد اختلاق قصة عملية سطو عليهما الضفة نابلس مدرسة ابن رشد الثانوية طمرة تحتفل تخريج الفوج الثالث اجواء احتفالية طلاب مدينة طمرة شاب اصابة يافة الناصرة سقط عن علو مطاردة بوليسية شرطة مستشفىحيفا اعتقال رجل عربي حي الهدار بحوزته بندقية مدينة شرطة سلاح عيد العنصرة قداس المناولة الاولى 22 فتى فتاة قرية الجش مار رعية مارون أسغر مولود في البلاد ولد في الاسبوع ال 22 للحمل ايخيلوف مستشفى لدغه عقرب النقب عراد ضواحي الجنوي سوروكا بئر السبع متوسطة علاج اتهام قاصر ابو سنان طعن شرطي حرس حدود فسوطة محطة مركزية نهاريا موسم الفريكة البطوف سهل اكتفاء مونه بيتيه تجارة بيع مزارعون مزارعين حبوب نار شجرة انهارت انهيار على حافلة باص اصابة خطيرة بالغة شابة مسافرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com