اللد - الطفل سوبر سمعة يحقق 2 مليون مشترك في قناته

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أقيمت السبت الماضي في مدرسة "القسطل" الابتدائية في الناصرة مجموعة من الفعاليات...
أقيم يوم الاثنين، حفل إختتام مسابقة "الكاتب الصغير3" والتي ينظمها بنك هبوعليم...
في اجواء مميزة احتفل صباح اليوم بافتتاح السنة الدراسية لاطفال الروضات والبساتين...
اجواء رائعة بافتتاح السنة الدراسية في مدارس عرابة حيث شارك المئات من الامهات...
من أجمل طرائق التدريس والتعليم وأكثرها حبا عند طلابنا هي التعلّم من خلال التجربة،...
افتتحت، صباح اليوم الاثنين، السنة الدراسية 2019_2020 في مدارس مدينة الناصرة . ووسط...
استمرارا لفعاليات الصيف، قام مركز المينا التربوي العكي...
قام السيد ماهر خليلية رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي بافتتاح المخيم الصيفي يافة...
اختتم مجلس كفركنا المحلي مؤخرا، مخيم البساتين ورياض الأطفال، والذي استمر لأكثر...
افتتحت مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة اليوم الأول من العام الدراسي الجديد...