اللد - الطفل سوبر سمعة يحقق 2 مليون مشترك في قناته

بعد الانجاز العظيم الذي حققه الطفل اسماعيل ابو مرسة من اللد والملقب بـ"سوبرسمعة" بحصوله على 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب، تتوالى الانجازات ليحقق انجاز اخر كبير بحصوله على 2 مليون مشترك في قناته "Super Somaa سوبر سمعة “.

حيث ويعتبر هذا الانجاز الاول من نوعه لطفل في البلاد خاصة و الوطن العربي عامة، لما يمتلكه سوبرسمعة من شخصية خاطفة للانظار و حضور رائع، و خفة دمه التي تظهر في حلقاته والعروض المباشرة.كما ويصنف سوبرسمعة ابن ال7 سنوات، من الفئات المؤثرة في محيطه الاجتماعي والعالم لما يقدمه من محتوى هادف يثق به الكبار قبل الصغار، وبهذا الانجاز يكون الطفل سوبرسمعة الأكثر تأثيرا خلال العامين الماضيين الى الان.ومن الجدير ذكره ان سوبرسمعة قرابة ال 800 مليون مشاهدة على اليوتيوب خلال فترة قياسية، من خلال حلقاته على اليوتيوب والتي تجمع بين الفكرة والحضور المميز و الملابس الملفته.