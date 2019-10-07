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القسطل الابتدائية في الناصرة تشجع الحوار وتنبذ العنف



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أقيمت السبت الماضي في مدرسة "القسطل" الابتدائية في الناصرة مجموعة من الفعاليات للتنديد بظواهر العنف بجميع أشكاله. وقد قام جميع الطلاب بالعمل على بناء شعارات داخل الصفوف وعلى رفعها امام المدرسة بمشاركة المربين ومجموعة من الاهالي، بالإضافة الى مداخلات في طابور الصباح وساعة حوار صفية مع المربين لجميع الصفوف مناقشين ظاهرة العنف ومخاطر تفشيها في مجتمعنا، الى جانب طرح بدائل مقترحة لحل النزاعات في الظروف المختلفة بحياتنا اليومية..





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