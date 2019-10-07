انطلاق, أضخم, حفلات, الغناء, مع, ألمع, نجوم, الغناء, العربي, برعاية, مشروب, الطاقة, BLU,

أعلنت الشركة المنتجة لمشروب الطاقة BLU- الماركة الرائدة في مشروبات الطاقة- عن انطلاق أضخم الحفلات الغنائية برعايتها، بحيث تشمل سلسلة من أربع حفلات مع ألمع نجوم الغناء العالميين.الحفل الأول سيحييه النجم وديع الشيخ في "كاباتاش" إسطنبول بتاريخ 26.10.2019 .الحفل الثاني سيقام بتاريخ 01.11.2019 وسيحييه النجم القدير وائل كفوري في فندق رويال عمان-الأردن.الحفل الثالث سيقام بتاريخ 9.11.2019 في فندق طابا وقريه نلسون (هيلتون سابقا) وستحييه النجمة مايا دياب والنجم معين شريف.الحفل الرابع والختامي، سيحييه سلطان الطرب، جورج وسوف بتاريخ 15.11.20199 في فندق الموفينبيك -طابا .وقد انطلقت الحملة الاعلانية في المجتمع العربي والي شملت يافطات الشوارع وإعلانات الراديو والمواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، هذا بالإضافة الى توزيع المناشير في نقاط البيع المختارة.وقد أكد المدير العام لشركة مشروب الطاقة BLU السيد عنان شمشوم على حرص الشركة على التجديد دائما ورعاية أضخم المشاريع في البلاد وفي العالم العربي.