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حريق في المدرسة الانجيلية الناصرة دون اصابات
2019-10-07 12:08:02
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حريق في المدرسة الانجيلية الناصرة دون اصابات
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