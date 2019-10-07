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حريق في المدرسة الانجيلية الناصرة دون اصابات



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حريق في المدرسة الانجيلية الناصرة دون اصابات




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جبال الألب بعيون نسر جبال الألب بعيون نسر 2019-10-07 | 08:39:18

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