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حريق على مدخل غرفة بمبنى المدرسة الانجيلية بالناصرة



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شب صباح اليوم الاثنين حريق على مدخل احدى الغرف في مبنى المدرسة الانجيلية في الناصرة.


وقد اسفر الحريق عن اضرار في غرفة باحد مباني المدرسة مما استدعى تدخل رجال الاطفاء الذين عملوا على اخماد الحريق .


وباشرت الشرطة بالتعاون مع خبير الحرائق التحقيق في ملابسات الحريق للتاكد من سببه .




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