أقيم يوم الاثنين، حفل إختتام مسابقة "الكاتب الصغير3" والتي ينظمها بنك هبوعليم للسنة الثالثة على التوالي، بهدف تشجيع الأولاد في المجتمع العربي على كتابة القصص.وقد أقيم الاحتفال في المركز الجماهيري في شفاعمرو، بحضور ادارة البنك المتمثلة بالسيد نبيل توتري مدير فعاليات البنك في المجتمع العربي، السيد عدي ايلوبيتش مدير التسويق، السيدة سهير عمري مديرة فرع بنك هبوعليم في شفاعمرو، السيد عرسان ياسين رئيس بلدية شفاعمرو وأعضاء البلدية والسيد سامي مهنا رئيس اتحاد الكتاب العرب، وعدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والتربوية والطلاب الفائزون وأهاليهم.وكان قد شارك في المسابقة اكثر من 200 طالب وطالبة من جيل 8-12 من انحاء البلاد، قاموا بكتابة قصة من ثمرة إبداعهم وقد قامت هيئة التحكيم برئاسة السيد سامي مهنا، رئيس اتحاد الكتاب العرب بمراجعة هذه القصص بدقة واختيار 10 القصص الفائزة، وقد فاز الطلاب يارا نايف عواد من مدرسة الرازي طمره، مودة وسام جبالي من مدرسة الزهراء الطيبه، غنى خالد عوض من مدرسة القسطل الناصرة، لونا شربل مويس من مدرسة راهبات الناصرة حيفا، رؤى بصول من مدرسة البطريركية اللاتينية الرينه، رنيم نسيم شاهين من مدرسة البيروني عرابه، جوانا الياس من مدرسة راهبات الناصرة شفاعمرو، محمد كنعان من مدرسة السلام مجد الكروم، منة جهاد أبو قرينات من مدرسة الزهراء كفر قاسم، ومريم سائد قاسم من مدرسة الغزالي الطيره. وقد حصل كل منهم على كتاب يَجمع القصص العشر الفائزة في المسابقة وجهاز تابليت هدية البنك للفائزين، وسيقوم البنك بتوزيع اكثر من 1500 نسخة من هذا الكتاب على الاطفال بواسطة فروع البنك في المجتمع العربي.افتتح الحفل السيد نبيل توتري مدير الفعاليات المجتمع العربي في البنك، الذي رحب بالحضور وقال ان البنك ينظم هذه المسابقة ايماناً منه باهمية تشجيع القراءة والكتابة لدى أبناءنا وأكد على عمل البنك الدءوب في اقامة فعاليات ونشاطات هادفة في المجتمع العربي، حيث ان هذه الاحتفالية هي الاحتفالية الرابعة للبنك في نفس الأسبوع، حيث قام مؤحرا بالتبرع بكراسي متحركة للمستشفى الإنجليزي في الناصرة، وشارك في توزع منح للطلاب بالتعاون مع جمعية أمانينا، كما وعقد لقاء بين مدير عام بنك هبوعليم ورجال اعمال ومؤثرين في المجتمع العربي.وأشار نبيل توتري ان مسابقة الكاتب الصغير تعزز مفهوم الثقافة والابداع والمطالعة والتربية العلمية والادبية دون التضرر من التغييرات العالمية وابتعاد الناس عن القراءة والمطالعة مشيرا أن هذا العمل يأتي ضمن عشرات الفعاليات الاجتماعية لكافة فروع البنك في انحاء البلاد وفي المجتمع العربي خاصة.وتحدث عرسان ياسين، رئيس بلدية شفاعمرو، قائلا: "نفتخر باستضافة حفل اختتام مشروع "الكاتب الصغير" المشروع الهادف الذي يقوم به بنك هبوعليم للاطفال، والذي يشجع وينمو القراءة والمطالعة والكتابة ويظهر الصورة الايجابية عن مجتمعنا العربي ويبرز محاسنه، حيث ان هؤلاء الاطفال والكتاب الصغار هم عمدة المستقبل والمستقبل الافضل"وأضاف ياسين " نحي الدور الذي يقوم به بنك هبوعليم في المجتمع العربي من دعم وتقديم أفضل الخدمات وندعوهم الى تقديم المزيد والمزيد من الدعم وبالذات في مدينة شفاعمرو، حيث انه داعم كبير لكافة المشاريع الموجودة في البلد.كما وتحدث سامي مهنا، رئيس اتحاد الكتاب العرب، بالقول " نشكر بنك هبوعليم على هذه اللفتة الجميلة في الجانب الثقافي، فنحن اعتدنا على عمل البنوك في الجانب المادي، وان يقوم بنك هبوعليم في مثل هذا العمل فهو يدعو للفخر والاعتزاز". وتابع " استمتعت جدا في قراءة القصص ولم يكن سهلا اختيار القصص الفائزة لما وجد من مواهب في الكتابة وابداع في السرد والقيم الإنسانية التي يحملونها، وهذا يدل على ان هذا الجيل وأهاليهم في مكان يدعو للاطئمنان في المجتمع العربي".