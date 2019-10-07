أريحا - مصرع طفل رضيع (عام واحد) غرقا في وعاء ماء

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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، أن الأسيرة هبة اللبدي (24 عاماً)،...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
شب صباح اليوم الاثنين حريق على مدخل احدى الغرف في مبنى المدرسة الانجيلية في...
تنعى بلدية الناصرة برئيسها السيد علي سلام وادارتها ومجلسها البلدي المأسوف على...
قال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان صباح اليوم الاثنين في حديث اذاعي تطرّق خلاله...
يستدل من التقرير السنوي لوزارة الرفاه حول العنف الأسري أن عدد النساء المعنفات...
فجعت بلدة عارة في وادي عارة بخبر وفاة دكتور الفيزياء والباحث في العلوم الدقيقة...
ستعقد اليوم الاثنين في محكمة العدل العليا، جلسة المداولة حول القضية المتعلقة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار نشاط مبادر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال ليلة امس في...