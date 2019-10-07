أريحا - مصرع طفل رضيع (عام واحد) غرقا في وعاء ماء

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وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الطفل نقل في حينه للمستشفى لتلقي العلاج حيث أعلن الأطباء اليوم عن وفاته .واضاف بانه تم ابلاغ النيابة العامة بالحادثة وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول .

اريحا - توفي الطفل الرضيع ابراهيم طارق زايد والبالغ من العمر عاما واحدا صباح اليوم الاثنين من بلدة العوجا شمال اريحا نتيجة لغرقه بوعاء للمياه داخل منزله قبل 3 ايام .

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