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أريحا - مصرع طفل رضيع (عام واحد) غرقا في وعاء ماء



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اريحا - توفي الطفل الرضيع ابراهيم طارق زايد والبالغ من العمر عاما واحدا صباح اليوم الاثنين من بلدة العوجا شمال اريحا نتيجة لغرقه بوعاء للمياه داخل منزله قبل 3 ايام .


وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الطفل نقل في حينه للمستشفى لتلقي العلاج حيث أعلن الأطباء اليوم عن وفاته .


واضاف بانه تم ابلاغ النيابة العامة بالحادثة وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول .




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