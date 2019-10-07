احلام, تستعرض, نحافتها, ببنطلون, جلد, اسود, وقميص, ابيض!,

اختارت احلام في اخر اطلالة لها في برنامج ذَا فويس بنطلون جلد لامع متميز بخصر مرتفع ومزدان بتفاصيل الأزرار وحزام من نفس الخامة، نسقته مع قميص أبيض ذات ياقة بارزة وحذاء صندل كعب عالي.وأكملت إطلالتها بطقم الماس مكون من عقد كبير وأقراط متدلية براقة بأسلوب شبابي يجسد الجرأة والرفاهية في آن معا.

تابعونــا

نانسي عجرم تلاعب ابنتها الرضيعة في البيت - فيديو 2019-10-07 | 13:15:37 فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محبيها بمقطع فيديو طريف يجمعها بابنتها...

مغربية تتحدى مرضها وتبكي مدربي The Voice 2019-10-07 | 11:24:48 أثار أداء وئام الرائع لأغنية You Are The Reason تفاعل الجمهور والمدربين على حد سواء، حيث...

الفنان حسين الجسمي سفيرا لإكسبو 2020 دبي‎ 2019-10-07 | 08:22:44 أعلن إكسبو 2020 دبي عن اختيار الفنان الإماراتي حسين الجسمي سفيرا للحدث الأروع في...

هيفا وهبي ترد بكلمات قاسية على سباب أحد متابعيها! 2019-10-03 | 09:23:03 طرحت الفنانة هيفا وهبي، سؤالًا على جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور...

بعد إطلالتها ب ” المايوه ” .. حلا شيحة ترد على منتقديها 2019-10-02 | 14:45:21 بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المصرية ” حلا شيحة ” برفقة...

هل تراجعت إليسا عن الاعتزال؟ 2019-10-02 | 14:00:44 ألمحت الفنانة اللبنانية إليسا إلى تراجعها عن قرار الاعتزال الذي اتخذته مؤخرًا...

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور : البرنامج الجديد؟ 2019-10-02 | 12:15:35 بعد غياب عن الظهور على إنستغرام، شارك الفنان رامز جلال، جمهوره ومتابعيه بصورة...

هيفاء وهبي بإطلالة جذابة.. من دون بنطال! 2019-10-02 | 10:48:55 نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورا جديدة لاطلالتها في حفل تتويج ملك جمال لبنان...

مشروع "بنات عبد الرحمن" لـ صبا مبارك يفوز بـ 10 آلاف دولار 2019-10-01 | 14:00:05 استطاع مشروع فيلم "​بنات عبد الرحمن​" للمخرج زيد أبو حمدان ان يفوز بجائزتي راديو...