تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-07 11:29:34 دراسة تحذر: عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري |  2019-10-07 11:16:13 اليكم مواعيد عطلة عيد العرش في دوائر الإجراء2019‎ |  2019-10-07 11:12:26 بلدية الناصرة تنعى الطبيب د.اسامة ابو احمد |  2019-10-07 10:57:11 استمعوا - الوزير اردان بتصريحات اذاعية - "المجتمع العربي عنيف للغاية - ويمكن للأم منح الاذن للابن بقتل اخته" |  2019-10-07 10:05:25 كفركنا - وفاة الحاج محمود حسن صالح اماره ( ابو واصف ) . |  2019-10-07 10:01:37 163 امرأة قتلن على يد ازواجهن منذ العام 2004 |  2019-10-07 09:51:33 عارة تفجع بوفاة ابنها سعيد يونس دكتور الفيزياء والباحث في العلوم الدقيقة والمحاضر في جامعة روما بايطاليا |  2019-10-07 09:10:14 كفرمندا تترقب اليوم جلسة الطعن بنتائج الانتخابات |  2019-10-07 09:46:01 ضبط كمية مفرقعات والعاب نارية بكفرمندا واعتقال مشتبهين |  2019-10-07 08:31:11 سطو مسلح على محطة وقود في طمرة وسرقة مال |  2019-10-07 08:29:21 برشلونة يضرب بالرباعية ويقفز للمركز الثاني |  2019-10-07 08:28:40 "ناسا" تستعد لسير فضائي نسائي |  2019-10-07 08:24:35 الغارديان: ترامب يعاني مع تزايد مخاطر محاولة عزله |  2019-10-07 06:09:29 خارجية الأردن تستدعي سفير إسرائيل وتسلمه مذكرة احتجاج |  2019-10-07 06:08:14 ارتفاع على درجات الحرارة نهاية الاسبوع الجاري |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مغربية تتحدى مرضها وتبكي مدربي The Voice



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثار أداء وئام الرائع لأغنية You Are The Reason تفاعل الجمهور والمدربين على حد سواء، حيث ضغط محمد حماقي على الزر أولا ليتفاجأ بأنها موجودة على كرسي متحرك، فيقوم من مكانه ويجلس على الأرض إلى جانبها، ثم التفتت لجنة التحكيم تباعا، سميرة سعيد ثم راغب علامة ثم أحلام، ليتأثر الجميع بالأداء والموقف فيتوجهوا لها على المسرح ويقبلونها ويقفون إلى جانبها.


لكن حماقي أجهش بالبكاء تأثرا بالموقف، وحاولت الفنانة أحلام تهدئته، وبالفعل نجحت في ذلك، وانضمت وئام في النهاية إلى فريق محمد حماقي.




كلمات متعلقة

مغربية, تتحدى, مرضها, وتبكي, مدربي, The, Voice,

تابعونــا

احلام تستعرض نحافتها ببنطلون جلد اسود وقميص ابيض! احلام تستعرض نحافتها ببنطلون جلد اسود وقميص ابيض! 2019-10-07 | 11:33:07

تألقت الفنانة الاماراتية احلام باطلالة مثيرة وجذابة مواكبة لأحدث صيحات الموضة...

الفنان حسين الجسمي سفيرا لإكسبو 2020 دبي‎ الفنان حسين الجسمي سفيرا لإكسبو 2020 دبي‎ 2019-10-07 | 08:22:44

أعلن إكسبو 2020 دبي عن اختيار الفنان الإماراتي حسين الجسمي سفيرا للحدث الأروع في...

هيفا وهبي ترد بكلمات قاسية على سباب أحد متابعيها! هيفا وهبي ترد بكلمات قاسية على سباب أحد متابعيها! 2019-10-03 | 09:23:03

طرحت الفنانة هيفا وهبي، سؤالًا على جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور...

بعد إطلالتها ب ” المايوه ” .. حلا شيحة ترد على منتقديها بعد إطلالتها ب ” المايوه ” .. حلا شيحة ترد على منتقديها 2019-10-02 | 14:45:21

بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المصرية ” حلا شيحة ” برفقة...

هل تراجعت إليسا عن الاعتزال؟ هل تراجعت إليسا عن الاعتزال؟ 2019-10-02 | 14:00:44

ألمحت الفنانة اللبنانية إليسا إلى تراجعها عن قرار الاعتزال الذي اتخذته مؤخرًا...

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور : البرنامج الجديد؟ رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور : البرنامج الجديد؟ 2019-10-02 | 12:15:35

بعد غياب عن الظهور على إنستغرام، شارك الفنان رامز جلال، جمهوره ومتابعيه بصورة...

هيفاء وهبي بإطلالة جذابة.. من دون بنطال! هيفاء وهبي بإطلالة جذابة.. من دون بنطال! 2019-10-02 | 10:48:55

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورا جديدة لاطلالتها في حفل تتويج ملك جمال لبنان...

مشروع "بنات عبد الرحمن" لـ صبا مبارك يفوز بـ 10 آلاف دولار مشروع "بنات عبد الرحمن" لـ صبا مبارك يفوز بـ 10 آلاف دولار 2019-10-01 | 14:00:05

استطاع مشروع فيلم "​بنات عبد الرحمن​" للمخرج زيد أبو حمدان ان يفوز بجائزتي راديو...

هنا الزاهد تطمئن محبيها على صحتها.. وتنشر هذه الصورة! هنا الزاهد تطمئن محبيها على صحتها.. وتنشر هذه الصورة! 2019-10-01 | 12:00:01

حرصت الفنانة الشابة هنا الزاهد على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، بعد الأزمة...

الشيف بوراك في منزل نانسي عجرم وهذا ما قاله لها! الشيف بوراك في منزل نانسي عجرم وهذا ما قاله لها! 2019-10-01 | 10:02:16

زار ​الشيف التركي بوراك​ منزل الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، اذ انه نشر على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طيرة الكرمل طالبين يهود اعتداء على عرب سكاكين فيسبوك نشر بوستات منشوراتهدم جرافات الداخلية مدينة اللد 3 منازل عائلة شعبان حرس شرطة غضب حي التفاح كرم حجة بناء غير مرخصحفرة صرف صحي سقوطها راسكو نتسيرت عيليت مستشفى سيارة اسعاف حريق بيت ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد نيران اضراب تحذيري عدد من السلطات المحلية تقليصات المزايا الضريبية افتتاح محكمة شرعية سخنين الوزيرة شاكيد القضاء اوراق نقدية 100 دولار تحمل شعار داعش الجليل الاعلى العثور الشرطة تحققمخالفات سير الطيرة اعتقالات مخالفات سير سيارات شوهم ابراهيم سعد مصرع عامل طرعان سقط ارتفاع شاهق الطابق الثالث الخليل اتهام شبان القدس اختطاف قتل يهودي تخطيط لائحة فيلانوفينسي و برشلونة مباشريلا شوت القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفيلانوفينسيبرشلونة برشلونة وفيلانوفينسي قناة تنقل مباراة برشلونةالشيخ صياح الطوري نجله عزيز العراقيب النقب مواجهات تجريف هدم النقب غير المعترف بها قرية طرعان القاء قنبلة هلع صوت بيت اعتقال مشتبهين اصابات اضرار بدون حريق مصنع صفورية صناعية منطقة اخماد نيران نار اطفاء الليلة الفاصلة بين السبت الاحد 25 الشهر بدء العمل التوقيت الشتوي ترجيع الساعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com