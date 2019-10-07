في أجواء ديمقراطية مفعمة بمبادئ وقيّم الحرية، المشاركة والاحترام المتبادل أجريت في المدرسة"الأهلية" في ام الفحم انتخابات لإختيار رئيس مجلس الطلاب، وذلك باشراف المربية ابتسام اغبارية، حيث ترشح من صفوف الحوادي عشر الستة 6 مرشحين وهم:

محمد احمد محاجنة – الحادي عشر 1، علي محاميد– الحادي عشر 2، نسرين محاجنة – الحادي عشر 3،تالا أبو غزالة– الحادي عشر 4، لؤى كبها – الحادي عشر 5ومريم مجدي اغبارية– الحادي عشر 6.حيث شارك جميع طلاب المدرسة والذي يبلغ عددهم قرابة الـ 600 طالب في عملية الانتخاب، بعد أن قام المرشحون بدعاية انتخابية لعرض برامجهم الانتخابية. والتي تضمنت توزيع مناشير وبطاقات، عرض دعاية مصورة وبرنامج عمل.وقد عاشت المدرسة الأهلية أجواء حماسية لمعرفة صاحب أكبر عدد من الأصوات، وأفرزت النتائج عن فوز الطالب محمد احمد محاجنة من الحادي عشر (1) من الحادي عشر برئاسة المجلس بعد ان حصل على 179صوتا، بينما حل في المرتبة الثانية علي حماد محاميد من الحادي عشر 2، والذي حصل على ـ 129صوتا وفي المرتبة الثالثة لؤى كبها من الحادي عشر 5 والتي حصلت على 120 صوت.وفور اعلان النتيجة قام مدير المدرسة الاستاذ احمد كبها بتجميع كافة المرشحين في مكتبه وقام بالتهنئة والمباركة للرئيس الجديد متمنيا له النجاح في مهمته في خدمة المدرسة والطلاب. مشددا على أهمية التعاون بين الاعضاء السته لما في مصلحة للجميع.