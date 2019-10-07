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بلدية الناصرة تنعى الطبيب د.اسامة ابو احمد



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تنعى بلدية الناصرة برئيسها السيد علي سلام وادارتها ومجلسها البلدي المأسوف على شبابه 


                        د.اسامة بسام ابو احمد

الذي وافته المنية بعد تعرضه لنوبة قلبية خلال قيادته السيارة.

وترفع لذويه أحر التعازي وأصدق المشاعر على فقدانهم شاب في أوج عطائه لمجتمعه ومدينته مشاركة لهم في حزنهم العميق.

هذه العائلة التي تتعامل معها البلدية  منذ سنوات طوال بكل ما يتعلق بالبيئة التحتية بنجاعة وأمانة واخلاص وإتقان.

سائلين المولى عز وجل ان يتغمده برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.


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