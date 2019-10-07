بلدية, الناصرة, تنعى, الطبيب, د.اسامة, ابو, احمد,

د.اسامة بسام ابو احمدالذي وافته المنية بعد تعرضه لنوبة قلبية خلال قيادته السيارة.وترفع لذويه أحر التعازي وأصدق المشاعر على فقدانهم شاب في أوج عطائه لمجتمعه ومدينته مشاركة لهم في حزنهم العميق.هذه العائلة التي تتعامل معها البلدية منذ سنوات طوال بكل ما يتعلق بالبيئة التحتية بنجاعة وأمانة واخلاص وإتقان.سائلين المولى عز وجل ان يتغمده برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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استمعوا - الوزير اردان بتصريحات اذاعية - "المجتمع العربي عنيف للغاية - ويمكن للأم منح الاذن للابن بقتل اخته" 2019-10-07 | 10:57:11 قال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان صباح اليوم الاثنين في حديث اذاعي تطرّق خلاله...

163 امرأة قتلن على يد ازواجهن منذ العام 2004 2019-10-07 | 10:01:37 يستدل من التقرير السنوي لوزارة الرفاه حول العنف الأسري أن عدد النساء المعنفات...

عارة تفجع بوفاة ابنها سعيد يونس دكتور الفيزياء والباحث في العلوم الدقيقة والمحاضر في جامعة روما بايطاليا 2019-10-07 | 09:51:33 فجعت بلدة عارة في وادي عارة بخبر وفاة دكتور الفيزياء والباحث في العلوم الدقيقة...

كفرمندا تترقب اليوم جلسة الطعن بنتائج الانتخابات 2019-10-07 | 09:10:14 ستعقد اليوم الاثنين في محكمة العدل العليا، جلسة المداولة حول القضية المتعلقة...

ضبط كمية مفرقعات والعاب نارية بكفرمندا واعتقال مشتبهين 2019-10-07 | 09:46:01 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار نشاط مبادر...

سطو مسلح على محطة وقود في طمرة وسرقة مال 2019-10-07 | 08:31:11 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال ليلة امس في...

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نتنباهو يستنكر جرائم القتل وموجة العنف في المجتمع العربي 2019-10-06 | 22:36:55 استنكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء اليوم جرائم القتل وأعمال...

مصرع شخص جراء حادث مروع في شارع 6 2019-10-07 | 01:02:06 لقي شخص مصرعه جراء حادث طرق مروع في شارع 6 بعد منتصف الليلة الماضية وذلك بعد انقلاب...