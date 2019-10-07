قال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان صباح اليوم الاثنين في حديث اذاعي تطرّق خلاله الى تفشّي العنف في الوسط العربي "بأنّ أساس العنف في الوسط العربي يرجع الى التربية والثقافة" ، جاءت أقوال الوزير غلعاد اردان خلال لقاء في راديو "يروشليم" - القدس .وفرّق غلعاد اردان بين الوسطين العربي واليهودي واصفا الوسط العربي بكلمة " هناك " والوسط اليهودي بكلمة "هنا " حيث قال : " الكثير من النزاعات التي يتم انهائها هنا بدعوى قضائيّة ، هناك يستلّون سكينا ويرفعون سلاحا ".وأضاف وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان :" بأنّ الوسط العربي وسط عنيف جدّا جدّا حيث أنّ الأم من الممكن أن تقبل بأن يقتل ابنها شقيقته لانّها خرجت مع رجل لا يعجب العائلة " .