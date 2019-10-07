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تنعى بلدية الناصرة برئيسها السيد علي سلام وادارتها ومجلسها البلدي المأسوف على...
يستدل من التقرير السنوي لوزارة الرفاه حول العنف الأسري أن عدد النساء المعنفات...
فجعت بلدة عارة في وادي عارة بخبر وفاة دكتور الفيزياء والباحث في العلوم الدقيقة...
ستعقد اليوم الاثنين في محكمة العدل العليا، جلسة المداولة حول القضية المتعلقة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار نشاط مبادر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال ليلة امس في...
الاثنين 2019/10/07: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...
استنكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء اليوم جرائم القتل وأعمال...
لقي شخص مصرعه جراء حادث طرق مروع في شارع 6 بعد منتصف الليلة الماضية وذلك بعد انقلاب...
أقدم مجهولون الليلة الماضية على اطلاق النار باتجاه سيارات مركونة امام منزل رئيس...