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استمعوا - الوزير اردان بتصريحات اذاعية - "المجتمع العربي عنيف للغاية - ويمكن للأم منح الاذن للابن بقتل اخته"



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قال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان صباح اليوم الاثنين في حديث اذاعي تطرّق خلاله الى تفشّي العنف في الوسط العربي "بأنّ أساس العنف في الوسط العربي يرجع الى التربية والثقافة" ، جاءت أقوال الوزير غلعاد اردان خلال لقاء في راديو "يروشليم" - القدس .


وفرّق غلعاد اردان بين الوسطين العربي واليهودي واصفا الوسط العربي بكلمة " هناك " والوسط اليهودي بكلمة "هنا " حيث قال : " الكثير من النزاعات التي يتم انهائها هنا بدعوى قضائيّة ، هناك يستلّون سكينا ويرفعون سلاحا ".


وأضاف وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان :" بأنّ الوسط العربي وسط عنيف جدّا جدّا حيث أنّ الأم من الممكن أن تقبل بأن يقتل ابنها شقيقته لانّها خرجت مع رجل لا يعجب العائلة " .
استمعوا - الوزير اردان بتصريحات اذاعية - "المجتمع العربي عنيف للغاية - ويمكن للأم منح الاذن للابن بقتل اخته"




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