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كفركنا - وفاة الحاج محمود حسن صالح اماره ( ابو واصف ) .



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في كفركنا ,  إنتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمود حسن صالح اماره ( ابو واصف ) .


وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الإثنين بعد صلاة الظهر من مسجد أبو بكر الصديق للصلاة عليه ومن ثم إلى مثواه الأخير


إنا لله وإنا إليه راجعون




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