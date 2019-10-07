كفركنا - وفاة الحاج محمود حسن صالح اماره ( ابو واصف ) .

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وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الإثنين بعد صلاة الظهر من مسجد أبو بكر الصديق للصلاة عليه ومن ثم إلى مثواه الأخيرإنا لله وإنا إليه راجعون

في كفركنا , إنتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمود حسن صالح اماره ( ابو واصف ) .

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