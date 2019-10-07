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163 امرأة قتلن على يد ازواجهن منذ العام 2004



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يستدل من التقرير السنوي لوزارة الرفاه حول العنف الأسري أن عدد النساء المعنفات اللواتي قتلن على أيدي أزواجهن منذ العام 2004 بلغ 163 . 


ويشير التقرير الى أن خدمات الرفاه الاجتماعي كانت على علم بالضائقة التي كانت تعانيها 50% من أولائك النساء.


وزارة التربية والتعليم بصدد اعداد خطة لمحاربة العنف  في المجتمع العربي 

وعلى صعيد متصل تنظر وزارة التربية والتعليم في خطة لمحاربة العنف في المجتمع العربي. وتنصب الخطة على مائة مدرسة سجلت فيها نسبة اعمال عنف مرتفعة وزيادة اعداد المستشارين التربويين وتدريس مواد جديدة تتناول موضوع العنف وتأهيل طواقم تدريسية. 

وقال وزير التربية والتعليم رافي بيرتس إنه طلب من وزارته توظيف موارد بهدف تركيز الجهود للتعامل مع العنف في المدارس العربية. وأضاف ان الوزارة تعمل جاهدة على اشغال أوقات فراغ الطلاب بنشاطات رياضية وموسيقية .


مجلس منظمات النساء الحكومة الى تطبيق القرار بشان دحر العنف 


ودعا اليوم مجلس منظمات النساء الحكومة الى تطبيق القرار الذي صادقت عليه قبل عامين ونصف العام بشأن دحر العنف بحق النساء .وتأتي هذه المطالبة على خلفية جريمة قتل ميخال سيلا من بلدة موتسا الأسبوع الماضي على يد زوجها. وحصدت أعمال العنف الممارسة ضد نساء أرواح اثنتي عشرة منهن منذ مطلع العام الجاري .

وقالت رئيسة المجلس أوشريت سيتبون إنه يجب أن تُغَيِّر الحكومة سلم أولوياتها بما يتعلق بمكافحة هذا العنف وتتخذَ قراراتها من منطلق العقلانية وابداء المسؤولية العامة. 

وأعلنت هذه المنظمات أنها ستجري الثلاثاء مظاهرات خارج منازل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزراء المالية والقضاء والأمن الداخلي احتجاجا على العنف الممارس بحق النساء.




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