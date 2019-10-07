عارة, تفجع, بوفاة, ابنها, سعيد, يونس, دكتور, الفيزياء, والباحث, في, العلوم, الدقيقة, والمحاضر, في, جامعة, روما, بايطاليا,

فجعت بلدة عارة في وادي عارة بخبر وفاة دكتور الفيزياء والباحث في العلوم الدقيقة المحاضر في جامعة روما ( ايطاليا ) الشاب سعيد زياد سعيد يونس من قرية عارة عن عمر ناهز الـ 40 عاما.

وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم عند صلاة الظهر من بيت والده في عارة الى المسجد القديم ومن ثم الى مثواه الاخير في مقبرة عارة.إنا لله وإنا إليه راجعون