تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-07 11:29:34 دراسة تحذر: عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري |  2019-10-07 11:16:13 اليكم مواعيد عطلة عيد العرش في دوائر الإجراء2019‎ |  2019-10-07 11:12:26 بلدية الناصرة تنعى الطبيب د.اسامة ابو احمد |  2019-10-07 10:57:11 استمعوا - الوزير اردان بتصريحات اذاعية - "المجتمع العربي عنيف للغاية - ويمكن للأم منح الاذن للابن بقتل اخته" |  2019-10-07 10:05:25 كفركنا - وفاة الحاج محمود حسن صالح اماره ( ابو واصف ) . |  2019-10-07 10:01:37 163 امرأة قتلن على يد ازواجهن منذ العام 2004 |  2019-10-07 09:51:33 عارة تفجع بوفاة ابنها سعيد يونس دكتور الفيزياء والباحث في العلوم الدقيقة والمحاضر في جامعة روما بايطاليا |  2019-10-07 09:10:14 كفرمندا تترقب اليوم جلسة الطعن بنتائج الانتخابات |  2019-10-07 09:46:01 ضبط كمية مفرقعات والعاب نارية بكفرمندا واعتقال مشتبهين |  2019-10-07 08:31:11 سطو مسلح على محطة وقود في طمرة وسرقة مال |  2019-10-07 08:29:21 برشلونة يضرب بالرباعية ويقفز للمركز الثاني |  2019-10-07 08:28:40 "ناسا" تستعد لسير فضائي نسائي |  2019-10-07 08:24:35 الغارديان: ترامب يعاني مع تزايد مخاطر محاولة عزله |  2019-10-07 06:09:29 خارجية الأردن تستدعي سفير إسرائيل وتسلمه مذكرة احتجاج |  2019-10-07 06:08:14 ارتفاع على درجات الحرارة نهاية الاسبوع الجاري |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كفرمندا تترقب اليوم جلسة الطعن بنتائج الانتخابات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




ستعقد اليوم الاثنين في محكمة العدل العليا، جلسة المداولة حول القضية المتعلقة بطلب الطعن في نتائج الانتخابات للمجلس المحلي، وقد يصدر اليوم او في الأيام القريبة قرار حول هذه القضية.


وجاء في بيان مشترك بين شرطة كفرمندا والشرطة الجماهيرية:" نطلب من المواطنين بعدم إطلاق المفرقعات، وعدم الدعوة الى العنف او التحريض على العنف بشكل مباشر او عبر مواقع التواصل الاجتماعي، او الإنجرار الى المشاحنات وأحداث العنف، وإننا نعلمكم ونحذر بأننا سنتعامل بكل حزم وشدة مع كل المخالفين لهذه التعليمات، ولن نتوانى في القبض على كل مخالف وتقديمه للمحكمة وانزال أقصى العقوبات الممكنة حسب القانون.كما نعلم الجميع اننا نقوم حاليًا باستدعاء جميع الاشخاص، اصحاب السوابق للتوقيع على تعهد والتزام بعدم الدعوة الى العنف او المشاحنة عبر مواقع التواصل، وعدم استعمال المفرقعات.


وكما سيكون هنالك مراقبة من قبل الشرطة لمواقع التواصل الاجتماعي والساحات العامة وشوارع البلد.




كلمات متعلقة

كفرمندا, تترقب, اليوم, جلسة, الطعن, بنتائج, الانتخابات,

تابعونــا

بلدية الناصرة تنعى الطبيب د.اسامة ابو احمد بلدية الناصرة تنعى الطبيب د.اسامة ابو احمد 2019-10-07 | 11:12:26

تنعى بلدية الناصرة برئيسها السيد علي سلام وادارتها ومجلسها البلدي المأسوف على...

استمعوا - الوزير اردان بتصريحات اذاعية - "المجتمع العربي عنيف للغاية - ويمكن للأم منح الاذن للابن بقتل اخته" استمعوا - الوزير اردان بتصريحات اذاعية - "المجتمع العربي عنيف للغاية - ويمكن للأم منح الاذن للابن بقتل اخته" 2019-10-07 | 10:57:11

قال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان صباح اليوم الاثنين في حديث اذاعي تطرّق خلاله...

163 امرأة قتلن على يد ازواجهن منذ العام 2004 163 امرأة قتلن على يد ازواجهن منذ العام 2004 2019-10-07 | 10:01:37

يستدل من التقرير السنوي لوزارة الرفاه حول العنف الأسري أن عدد النساء المعنفات...

عارة تفجع بوفاة ابنها سعيد يونس دكتور الفيزياء والباحث في العلوم الدقيقة والمحاضر في جامعة روما بايطاليا عارة تفجع بوفاة ابنها سعيد يونس دكتور الفيزياء والباحث في العلوم الدقيقة والمحاضر في جامعة روما بايطاليا 2019-10-07 | 09:51:33

فجعت بلدة عارة في وادي عارة بخبر وفاة دكتور الفيزياء والباحث في العلوم الدقيقة...

ضبط كمية مفرقعات والعاب نارية بكفرمندا واعتقال مشتبهين ضبط كمية مفرقعات والعاب نارية بكفرمندا واعتقال مشتبهين 2019-10-07 | 09:46:01

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار نشاط مبادر...

سطو مسلح على محطة وقود في طمرة وسرقة مال سطو مسلح على محطة وقود في طمرة وسرقة مال 2019-10-07 | 08:31:11

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال ليلة امس في...

ارتفاع على درجات الحرارة نهاية الاسبوع الجاري ارتفاع على درجات الحرارة نهاية الاسبوع الجاري 2019-10-07 | 06:08:14

الاثنين 2019/10/07: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...

نتنباهو يستنكر جرائم القتل وموجة العنف في المجتمع العربي نتنباهو يستنكر جرائم القتل وموجة العنف في المجتمع العربي 2019-10-06 | 22:36:55

استنكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء اليوم جرائم القتل وأعمال...

مصرع شخص جراء حادث مروع في شارع 6 مصرع شخص جراء حادث مروع في شارع 6 2019-10-07 | 01:02:06

لقي شخص مصرعه جراء حادث طرق مروع في شارع 6 بعد منتصف الليلة الماضية وذلك بعد انقلاب...

اطلاق نار على سيارات امام منزل رئيس بلدية طمرة د.سهيل ذياب اطلاق نار على سيارات امام منزل رئيس بلدية طمرة د.سهيل ذياب 2019-10-07 | 00:28:49

أقدم مجهولون الليلة الماضية على اطلاق النار باتجاه سيارات مركونة امام منزل رئيس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محاولة سرقة شاحنة اطلاق نار مصرع شاب عربي اصابة مفرق بيلو لخيش رحوفوتعتير ام الحيران مظاهرة احتجاجية لنقب ضد التهجير اقتلاع بئر السبع دهس فتى حوره دورية شرطة العائلى تتهم الشرطة فرار هرب سائق الناصرة مواجهات اعتقالات مشتبهين ارام النار مواجهات مع ا الشرطة القاء حجارة تمديد اعتقال محكمة المقيبله مصرع رجل انفجار اطار عجلة شاحنة اسعاف شرطة محل تصليح بناشر مرج ابن حسني زيادات عامر الجلبواع عامل بيوت ال عبد الغني معلومات امكانية هدم فوري ام الفحم تخوف ترقب الصندحاوي مسيرة كفر قرع مشاركة واسعة السابعة عشرةسرقة سيارة من شاب شفاعرو سطو الشرطة التحقيق يافة الناصرة أورنا سمحون مديرة لواء الشمال وزارة المعارف التربية التعليم مؤتمر عشية افتتاح العام الدراسي اصابة عامل انهار عليه حائط منطقة صناعية نتسيرت عيليت ورشة اسعاف شرطة شوهم ابراهيم سعد مصرع عامل طرعان سقط ارتفاع شاهق الطابق الثالث المخيم الصيفي البلدي علي سلام الناصرة مشاركة اطفال افتتاح حفل الفتى محمد خطيب دهس حادث متأثرا جراحه وفاة مصرع قلنسوة الطيرة فراس ابو عكر القدس استئصال تقنية جديدة كتل سرطانية شعريه تسيدك فلسطيني طبي انجاز طالب يطعن اخرا ام الفحم ألة حادة شجار جدال تطور بينهما توقيف المشتبه الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com