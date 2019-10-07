كفرمندا, تترقب, اليوم, جلسة, الطعن, بنتائج, الانتخابات,

ستعقد اليوم الاثنين في محكمة العدل العليا، جلسة المداولة حول القضية المتعلقة بطلب الطعن في نتائج الانتخابات للمجلس المحلي، وقد يصدر اليوم او في الأيام القريبة قرار حول هذه القضية.وجاء في بيان مشترك بين شرطة كفرمندا والشرطة الجماهيرية:" نطلب من المواطنين بعدم إطلاق المفرقعات، وعدم الدعوة الى العنف او التحريض على العنف بشكل مباشر او عبر مواقع التواصل الاجتماعي، او الإنجرار الى المشاحنات وأحداث العنف، وإننا نعلمكم ونحذر بأننا سنتعامل بكل حزم وشدة مع كل المخالفين لهذه التعليمات، ولن نتوانى في القبض على كل مخالف وتقديمه للمحكمة وانزال أقصى العقوبات الممكنة حسب القانون.كما نعلم الجميع اننا نقوم حاليًا باستدعاء جميع الاشخاص، اصحاب السوابق للتوقيع على تعهد والتزام بعدم الدعوة الى العنف او المشاحنة عبر مواقع التواصل، وعدم استعمال المفرقعات.وكما سيكون هنالك مراقبة من قبل الشرطة لمواقع التواصل الاجتماعي والساحات العامة وشوارع البلد.