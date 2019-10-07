ضبط, كمية, مفرقعات, والعاب, نارية, بكفرمندا, واعتقال, مشتبهين,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار نشاط مبادر به قامت به الشرطة يوم امس 6.10.19 في كفر مندا تم ضبط 2,100 من المفرقعات النارية تم القاء القبض على مشتبهين (51 و 21 عام من كفر مندا) تمت مصادرة الالعاب النارية.

هذا الصباح 7.10.19 سيحال المشتبهين الى محكمة الصلح في مدينة عكا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهما على ذمة التحقيق.هذه المفرقعات والالعاب النارية المحظورة وفق القانون في كثير من الحالات تُستخدم على يد عناصر اجرامية مما قد يشكل خطر على المواطنين وتضر بالممتلكات.ستواصل شرطة اسرائيل عملها بشكل موضوعي وحازم بهدف الحد من ظاهرة الالعاب النارية والمفرقعات والالعاب الخطرة التي قد تضر بامن وسلامة الجمهور