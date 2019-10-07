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2019-10-07 08:28:40
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2019-10-07 08:24:35
الغارديان: ترامب يعاني مع تزايد مخاطر محاولة عزله
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2019-10-07 06:09:29
خارجية الأردن تستدعي سفير إسرائيل وتسلمه مذكرة احتجاج
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2019-10-07 06:08:14
ارتفاع على درجات الحرارة نهاية الاسبوع الجاري
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2019-10-07 00:02:21
يوفنتوس يسلب إنتر صدارة الكالتشيو في ليلة أرجنتينية
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2019-10-07 01:02:06
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2019-10-07 00:28:49
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2019-10-06 20:17:12
مسؤول اخر في الاستخبارات الامريكية يدلي بمعلومات حول فضيحة اوكرانيا
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2019-10-06 20:14:35
سقوط مدو لمانشستر سيتي وسط جماهيره أمام وولفرهامبتون
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2019-10-06 20:10:01
الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة شهد اسدي
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2019-10-06 20:07:50
نادي عائلة البشارة الناصرة يستضيف الشاعر تميم الاسدي
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2019-10-06 17:00:54
وزارة التربية والتعليم تناقش ازمة العنف في المجتمع العربي
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بوتين يستقبل عيد ميلاده في أحضان الطبيعة بسيبيريا
2019-10-07 08:38:14
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بوتين يستقبل عيد ميلاده في أحضان الطبيعة بسيبيريا
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