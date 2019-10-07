سطو, مسلح, على, محطة, وقود, في, طمرة, وسرقة, مال,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال ليلة امس في مدينة طمرة قام مجهول ملثم بسطو بواسطة التهديد وسرقة مبلغ نقدي بقيمة مئات الشواقل من عامل في محطة وقود في المدينة.

أفراد من الشرطة وصلوا الى المكان وشرعوا بأنشطة مسح وتميشط لرصد الجناة.محققون جمعوا البينات والأدلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.